Chceš študovať kdekoľvek vo svete? Národný štipendijný program otvára možnosť

BRATISLAVA - Do konca októbra môžu slovenskí študenti, doktorandi a postdoktorandi požiadať o štipendiá Národného štipendijného programu SR (NŠP) na študijný, výskumný alebo umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta počas letného semestra akademického roka 2025/2026. Žiadosti o štipendium sa podávajú online do 31. októbra. Informoval o tom Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá program administruje.
„Pobyt študenta sa môže začať najskôr 1. februára 2026, najneskôr 1. apríla 2026, pričom musí byť ukončený do 31. augusta 2026. Pobyt doktoranda, vysokoškolského učiteľa, výskumného a umeleckého pracovníka sa môže začať najskôr 1. februára 2026, najneskôr 31. augusta 2026, pričom musí byť ukončený najneskôr do 30. novembra 2026,“ priblížil Chlup.
Výška štipendií a cestovný grant
Ako uviedol, výška mesačného štipendia je stanovená podľa krajiny a kategórie štipendistu. Napríklad v Česku podľa neho dostane študent 600 eur, v Rakúsku 900, v Maďarsku 500, v Poľsku 550, v Nemecku 930, v Číne 750 eur, v USA 1900 a v Austrálii 1250 eur. Doplnil, že štipendisti môžu získať aj cestovný grant. Jeho výška je podľa vzdialenosti vzdušnou čiarou medzi miestom pobytu na Slovensku a miestom plánovaného pobytu v zahraničí od 50 eur (vzdialenosť od 201 do 300 kilometrov) do 1500 eur (nad 7000 kilometrov).
Štipendiá NŠP sú financované zo štátneho rozpočtu. Pobyt v rámci NŠP nie je možné kombinovať s iným štipendijným programom, teda nie je možné súbežne poberať štipendiá na ten istý pobyt z iných programov financovaných z verejných zdrojov (napríklad Erasmus+, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko).