Agresívny 40-ročný muž ohrozoval úradníkov: Ušiel autom a nafúkal viac ako 2 promile alkoholu

NOVÉ ZÁMKY - Agresívny 40-ročný muž sa v okrese Nové Zámky vyhrážal úradníkom vykonávajúcim kontrolu liečebného režimu. Následne si sadol do motorového vozidla a z miesta odišiel. Policajti ho zadržali a podrobili dychovej skúške. Muž nafúkal 2,44 promile alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície sa muž nevhodne správal k úradníkom. Na miesto boli vyslaní novozámockí policajti. Muž nasadol do vozidla Seat Alhambra, ktoré privolaná policajná hliadka spozorovala odchádzať spred budovy obecného úradu. Po spustení zvukovo-výstražného znamenia na zastavenie však zrýchlil. Následne zastavil pred rodinným domom, kde vystúpil a rozbehol sa smerom do dvora.
Policajtom sa ho podarilo za použitia donucovacích prostriedkov zadržať. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a bolo mu vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.