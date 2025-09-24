Polícia hľadá muža, ktorý kradol v klenotníctve v bratislavskom obchodnom centre: Nespoznávate osobu?

BRATISLAVA - Polícia hľadá muža, ktorý ukradol začiatkom septembra v klenotníctve v bratislavskom obchodnom centre na Pribinovej ulici hotovosť vo výške 1130 eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ dňa 9. septembra v čase krátko po 20.00 h tým, že z priestorov jednej z predajní s klenotmi, nachádzajúcej sa v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave, odcudzil finančnú hotovosť vo výške 1130 eur a následne z predajne odišiel na doposiaľ neznáme miesto,“ priblížila polícia.
V tejto súvislosti pátrajú po totožnosti osoby na priloženom videu na sociálnej sieti. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ dodali policajti.