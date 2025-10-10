Veľké problémy u Sakovej: V účtovníctve rezortu našli kontrolóri vážne chyby! Ide o milióny eur

BRATISLAVA - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR našli pri kontrolnej akcii 140 miliónov eur. Ide o dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov, ktoré Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v roku 2021 ako jediný akcionár Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) neodviedlo do štátneho rozpočtu, ale zamenilo za vklad do kapitálového fondu z príspevkov akcionára. Rezort tak urobil v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách a pred rozhodnutím obišiel vládu. Informovala o tom v piatok hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Kontrolóri na túto operáciu a peniaze nachádzajúce sa v kapitálovom fonde SPP prišli pri krížovej kontrole účtovnej závierky plynárenského podniku a výšky majetkových účastí, ktoré vykazovalo ministerstvo. Keďže tento krok urobilo ministerstvo formou rozhodnutia jediného akcionára, nie je jasný ani dôvod takéhoto postupu.
„Ide o vážny nedostatok, na ktorý prišli moji kolegovia. Chybný postup ministerstva hospodárstva potvrdil aj rezort financií. Teraz bude potrebné túto chybu opraviť prostredníctvom rozhodnutia vlády a peniaze musia byť presunuté do štátneho rozpočtu,“ priblížil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Kontrolóri našli chybu aj pri ďalšej transakcii
Kontrolóri našli chybu aj pri ďalšej transakcii, a to vo výške 500 miliónov eur z roku 2022. V tomto prípade o vklade dividend do kapitálového fondu SPP rozhodla vláda. Dôvodom bola snaha o zabezpečenie finančnej stability počas energetickej krízy a extrémnych cien plynu. Aj táto suma bude postupne odvedená do štátneho rozpočtu, prvá splátka vo výške 80 miliónov eur bola zrealizovaná v novembri 2024. Pôvodne sa počítalo s vrátením týchto prostriedkov aj s úrokom. Vklady do kapitálového fondu a do základného imania sa ale neúročia.
„Účtovníctvo rezortu hospodárstva bolo v kontrolovaných rokoch neprehľadné a vykazovalo významnú chybovosť. Z pohľadu kontrolného úradu je preto potrebné zlepšiť vnútorný kontrolný systém v rámci celého ministerstva,“ zhodnotil Andrassy.
Audítori NKÚ zistili chyby aj v prípade vyraďovania štátnych podnikov v likvidácii ešte v roku 2022, čím došlo k neopodstatnenému zvýšeniu hospodárskeho výsledku o takmer 47 miliónov eur. Kontrolóri opakovane upozorňujú na nedostatočné plánovanie pri zostavovaní rozpočtov ministerstiev, čo sa pri rezorte hospodárstva prejavilo okrem iného v tom, že počas troch kontrolovaných rokov bolo vykonaných viac ako 260 externých rozpočtových opatrení. Ďalšie zmeny rozpočtu sa robili internými opatreniami.
Z ďalšej kontrolnej akcie NKÚ ukončenej v 3. štvrťroku vyplýva, že budúcnosť Slovenskej pošty je ohrozená a štát musí konať. Problémy jej hospodárenia pritom pretrvávajú už niekoľko rokov. V rokoch 2021 až 2024 vykazovala každoročne stratu, ktorá spolu dosiahla takmer 66,5 milióna eur. Rok 2024 bol zároveň najhorším z hľadiska dosiahnutých strát, spoločnosť evidovala aj štyri nesplatené investičné úvery v celkovej výške 51,5 milióna eur. Na základe rokovaní sa banky dočasne vzdali nároku na predčasné splatenie úverov v hodnote takmer 33,5 miliónov eur, vyčíslil úrad.
Kritický stav pošty
„Kritický stav pošty spôsobili okrem iného prísne nastavené podmienky univerzálnej služby či nedostatočná modernizácia a informatizácia, pričom riešenie súčasnej situácie závisí nielen od manažmentu, ale aj od akcionára, ktorým je štát,“ doplnil NKÚ.
Závery z týchto, ale aj ďalších kontrol z 3. štvrťroka 2025 zaslal NKÚ tradične trom najvyšším ústavným činiteľom, prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Spolu bolo v tomto období prekontrolovaných vyše 55 subjektov štátnej a verejnej správy. Analytici úradu zverejnili dve analýzy a stanovisko k vývoju tohtoročného štátneho rozpočtu.