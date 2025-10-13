Polícia obvinila dvoch 14-ročných chlapcov: Vyhrážali sa učiteľke!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
POPRAD - Polícia obvinila dvoch neplnoletých chlapcov, ktorí sa vyhrážali učiteľke v jednej zo škôl v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal nedávno počas vyučovania.
„Dvaja chlapci vo veku 14 rokov boli na základe získanej dôkaznej situácie obvinení z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Chlapci sa výhražne vyjadrovali vo vzťahu k učiteľke. Svojím konaním vzbudili u nej obavu o život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa.
Potvrdila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade sa prípadom intenzívne zaoberá. Na obvinených spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.