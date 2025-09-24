Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi, ktorý sa nevedel hýbať

Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi. Zobraziť galériu (4)
Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRNAVA - Polícia počas akcie Týždeň bezpečnosti na železnici organizovanej Európskou asociáciou železničných polícií Railpol pomohla staršiemu mužovi, ktorý sa nevedel hýbať a mal problémy s komunikáciou. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, policajti si počas policajnej akcie všimli pred železničnou stanicou Trnava muža, ktorý sa nevedel hýbať a mal problémy s komunikáciou. „Okamžite mu preto poskytli pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si pána prevzala do svojej starostlivosti,“ priblížila.

Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi.
Zobraziť galériu (4)
Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi.  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Akcia je zameraná na preventívne pôsobenie v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, na dodržiavanie predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, ako aj predchádzanie krádežiam a zisťovanie protiprávneho konania v obvode železničných dráh.

Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi.
Zobraziť galériu (4)
Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi.  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Policajné preventistky sa v rámci akcie venujú prevencii formou prednášok na školách. „So žiakmi sa rozprávajú o tom, ako sa treba správať v blízkosti železníc, a o rizikách, ktorým sa môžu pri pohybe či hre v blízkosti železnice vystaviť,“ doplnila polícia.

Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi.
Zobraziť galériu (4)
Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi.  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Viac o téme: PomocŽeleznicaPolícia Trnava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Uzavretá ulica pred izraelskou
Centrom Osla otriasol výbuch: Polícia hovorí o možnej vojne gangov, zadržali podozrivého
Zahraničné
Polícia preveruje bombovú hrozbu
AKTUÁLNE Bombová hrozba v nemocnici! Ľudí evakuujú, polícia zasahuje
Domáce
Bývalý šéf Mestskej polície
Polícia varuje pred vytváraním samozvaných občianskych hliadok v Košiciach
Domáce
Moldavská polícia vykonala razie
Moldavská polícia vykonala razie v rámci vyšetrovania ruského zasahovania
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pracovníci SBS brutálne týrali bezdomovcov: Natáčali si to na videá
Pracovníci SBS brutálne týrali bezdomovcov: Natáčali si to na videá
Správy
Tlačová konferencia PS k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia PS k aktuálnej politickej situácii
Správy
Ku guatemalským tradíciám patrí výroba a púšťanie veľkých šarkanov
Ku guatemalským tradíciám patrí výroba a púšťanie veľkých šarkanov
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Kontrolóri znova bijú na
Kontrolóri znova bijú na poplach: Na trhu máme nebezpečný bluetooth reproduktor! Ľudia ho majú vrátiť
Domáce
FOTO Polícia na železnici v
Polícia na železnici v Trnave pomohla staršiemu mužovi, ktorý sa nevedel hýbať
Domáce
FOTO Rozbroje v Remišovej Za
Rozbroje v Remišovej Za ľudí: Vzbura na sneme a nesúhlas 19 členov, prekáža im zbližovanie s Matovičom
Domáce
V Leviciach rastie počet prípadov hepatitídy A: V Ladislavovom Dvore už 32 nakazených
V Leviciach rastie počet prípadov hepatitídy A: V Ladislavovom Dvore už 32 nakazených
Levice

Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zelenskyj v OSN označil medzinárodné inštitúcie za slabé a neefektívne
Zahraničné
Úrad Organizácie Spojených národov
OHCHR žiada vyšetrenie údajných útokov na flotilu GSF smerujúcu do Pásma Gazy
Zahraničné
Na veliteľstvo misie UNIFIL
Na veliteľstvo misie UNIFIL v južnom Libanone dopadol izraelský dron
Zahraničné
Streľba v Dallase si
Streľba v Dallase si vyžiadala najmenej troch zranených
Zahraničné

Prominenti

ZVRAT v afére z
ZVRAT v afére z koncertu Coldplay: Manžel nevernej HR tam bol tiež... S novou milenkou!
Zahraniční prominenti
Drsný KONFLIKT v slovenskom
Drsný KONFLIKT v slovenskom šoubiznise: Rajek naložila manželke Majka Spirita... ESKORT v Dubaji?!
Domáci prominenti
Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela:
Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela: Po obvinení z NEVERY sa zbavil ich spoločnej realitky
Domáci prominenti
Gabriella Moreira
Záhadná SMRŤ 16-ročnej Miss: Jej telo našli na STAVBE!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žena pri rekonštrukcii domu
Žena pri rekonštrukcii domu objavila tajné dvere: TO, čo sa skrývalo pod kobercom, ju ŠOKOVALO! Hororový objav
Zaujímavosti
Chystáte sa na výlet?
Chystáte sa na výlet? Pozor, toto sú najdrahšie európske mestá na dovolenku v roku 2025
dromedar.sk
Medvede prekvapili farmárov priamo
Poľnohospodárov pri žatve prekvapili nebezpeční návštevníci: VIDEO Pozrite, čo z kukurice vybehlo!
Zaujímavosti
FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
ATP
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
MS vo futbale
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Správy
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kontrolóri znova bijú na
Domáce
Kontrolóri znova bijú na poplach: Na trhu máme nebezpečný bluetooth reproduktor! Ľudia ho majú vrátiť
Rozbroje v Remišovej Za
Domáce
Rozbroje v Remišovej Za ľudí: Vzbura na sneme a nesúhlas 19 členov, prekáža im zbližovanie s Matovičom
AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva
Domáce
AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva vo väzení! Prvé slová po rozhodnutí súdu
Premiér na tlačovej konferencii
Domáce
Premiér na tlačovej konferencii reagoval podráždene na možnosť štrajku: Chceme tú škodu ešte prehĺbiť?

Ďalšie zo Zoznamu