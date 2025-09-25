MIMORIADNE Polícia pátra po nebezpečnom mužovi! Varuje, môže byť ozbrojený

UZOVCE - Polícia vyhlásila pátranie po nebezpečnom mužovi z Uzoviec. 41-ročný Peter je podozrivý z násilnej trestnej činnosti a môže byť ozbrojený.
Polícia pátra po 41-ročnom Petrovi z obce Uzovce, v okrese Sabinov. Dôvodom je násilná trestná činnosť. "Naposledy bol videný dňa 22. 09. 2025 v obci Ratvaj (okres Sabinov). Hľadaný muž môže byť ozbrojený," varuje prešovská krajská polícia.
Hľadaný meria približne 178 cm, je zavalitej postavy, má modré oči, krátke tmavé vlasy a bradu. Na sebe mal oblečené zelené tepláky, modrú mikinu a šiltovku nezistenej farby. "Polícia aktívne a intenzívne vykonáva úkony smerujúce k jeho zadržaniu," uvádza polícia a vyzýva obyvateľov, ak majú akékoľvek informácie o pohybe k hľadanému Petrovi, aby ich oznámili na linku158 alebo prostredníctvom faceboovej stránky Policajného zboru SR.