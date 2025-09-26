Polícia pátra po nezvestnom 77-ročnom Petrovi: Nevideli ste ho?

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Polícia pátra po nezvestnom 77-ročnom Petrovi Maderovi. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Menovaný bol naposledy videný 18. septembra, pričom oznámenie o nezvestnosti prijali policajti v priebehu včerajších večerných hodín. Menovaný odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ uviedla polícia.
Nezvestný Peter Madera (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Občania môžu akékoľvek informácie o súčasnom pobyte a pohybe osoby oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.