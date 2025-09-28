Dobrá správa! Peter (65) bol dva dni nezvestný, našiel sa

BRATISLAVA - Zúfalá rodina hľadá 65-ročného Petra C., ktorý sa nevrátil z cesty z Nemecka do Bratislavy. Muž je onkologický pacient a pred odchodom sa necítil dobre. Už druhý deň o ňom nič nevedia.
Aktualizované 14:50 Peter sa našiel, oznámil dobrú správu Záchranný Systém Slovensko.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyhlásilo v sobotu (27. 9.) pátranie po 65-ročnom Petrovi. Do pátrania sa pripojila aj dobrovoľnícka organizácia Záchranný Systém Slovensko - Pátranie po osobách, ktorú o pomoc požiadala rodina nezvestného muža.
Neter hľadaného Petra priblížila, že jej ujo odišiel v piatok (26. 9.) o 16-ej z nemeckého mesta Böhlen a smeroval do Bratislavy. "Od vtedy sa neozval. Telefón má vypnutý. Išiel bielou Škodou Karoq EČV BT106IB. Ujo je vo vysokom štádiu rakoviny a pred odchodom sa necítil dobre," uviedla neter. Ľudí vyzýva, ak by niekto niekde na parkovisku videl jeho odstavené auto, aby sa im alebo polícii ozvali.