Ďalší útok na bankomat, tentokrát v Trenčianskom okrese: Polícia pátra po páchateľovi, presné miesto činu nie je známe

TRENČÍN - Trenčianski policajti vyšetrujú poškodenie bankomatu na jednej z bánk v okrese Trenčín. Bankomat poškodil zatiaľ neznámy páchateľ v sobotu v skorých ranných hodinách. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Miesto činu policajti ihneď zabezpečili. Na miesto privolali expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy. Po páchateľoch intenzívne pátrame. V súčasnosti preverujeme všetky dostupné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu,“ informovala hovorkyňa.
V súvislosti s udalosťou žiada polícia svedkov udalosti, aby kontaktovali políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.