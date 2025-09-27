Česko v pozore: Z liečebne ušiel NEBEZPEČNÝ muž, má narušený kontakt s realitou! Veľké varovanie polície

PRAHA - Českí kriminalisti pátrajú po štyridsaťročnom mužovi, ktorý utiekol zo zdravotníckeho zariadenia, kde má súdom nariadenú ochrannú liečbu. Varujú verejnosť, že muž môže byť veľmi nebezpečný, pretože je paranoidný a má narušený kontakt s realitou.
Hľadaný muž utiekol v sobotu (27. 9.) po jednej hodine popoludní zo zdravotníckeho zariadenia v Bohniciach, kde sa lieči so závislosťou na omamných a psychotropných látkach. "Z nemocnice utiekol skokom z okna z 1. poschodia a utiekol nevedno kam. Pacient môže byť veľmi nebezpečný voči svojmu okoliu, pretože je paranoidný, môže počuť hlasy a má narušený kontakt s realitou," upozorňuje český policajný hovorca Richard Hrdina s tým, že v minulom roku bol tento muž odsúdený za trestný čin nebezpečné vyhrážanie s nožom.
Pavel je 160 centimetrov vysoký, má snedú pleť a chudú postavu. Bol oblečený do tmavých nohavíc, svetlo modrej košele, tmavo modrej bundy a mal na hlave červenú, znečistenú šiltovku. "Keďže je vo veľmi zlom psychickom stave a môže byť nebezpečný svojmu okoliu, nepokúšajte sa ho v žiadnom prípade zadržať sami," apeľuje polícia na ľudí a vyzýva ich, ak hľadaného kdekoľvek uvidia, aby volali ihneď linku 158.