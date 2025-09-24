Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Poslanci procedurálnym návrhom uzavreli rozpravu o konsolidácii

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR uzavreli procedurálnym návrhom rozpravu o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní. Prítomných bolo 123 zákonodarcov, 78 z nich s návrhom súhlasilo a 44 bolo proti. Jeden poslanec nehlasoval.

Písomne prihlásení poslanci v rozprave vystúpili. Ústne bolo do rozpravy prihlásených ešte ďalších približne 40 rečníkov, ktorí mali mať desať minút na svoje vystúpenie. Diskusii o konsolidačných opatreniach v druhom čítaní sa zákonodarcovia venovali celý utorkový (23. 9.) rokovací deň a taktiež v rámci stredajšieho rokovania. O návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.

