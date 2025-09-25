Poslanci opäť zasadli do parlamentných lavíc: Rokovanie začali zákonom o adresnej energopomoci

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie návrhom zákona o adresnej energopomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Aktualizované 9:29 Návrh zákona o adresnej energopomoci prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v zrýchlenom režime. Vo štvrtok súhlasili s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie. Definitívne by tak mali o návrhu, ktorý len minulý týždeň schválil kabinet, rozhodnúť ešte na aktuálnej 39. schôdzi.
Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.
Energopomoc pre obyvateľov má byť poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.