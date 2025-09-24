Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Opozícia považuje ukončenie rozpravy ku konsolidácii za aroganciu

TASR

BRATISLAVA - Predčasné ukončenie rozpravy ku konsolidačnému zákonu, keď bolo prihlásených ešte viac ako 40 poslancov, považuje opozícia za porušenie základných princípov parlamentnej demokracie, aroganciu a diktátorské maniere. Po stredajšom náhlom ukončení rozpravy, ktoré plénum schválilo, to uviedli poslanci Marián Viskupič (SaS), Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Michal Šimečka (PS).

„Koalícia znovu ukazuje, že jej nič nehovorí základný demokratický princíp. Aby mohli poslanci povedať, aby mohli diskutovať,“ povedal Viskupič. Mnohí z poslancov chceli predniesť aj pozmeňujúce návrhy, no i keď ich mohli doručiť písomne a je možné o nich hlasovať, tak sa to takto podľa Viskupiča nerobí. „Jednoducho usekli diskusiu, toto je maximálna arogancia najhrubšieho zrna,“ dodal poslanec.

„Toto sú maniere diktátorov a totalít. Keď nechcú počúvať opozíciu, tak jednoducho ju vypnú, jednoducho uzatvoria, zarežú rozpravu a poslanci Národnej rady SR, ktorí sem boli riadne zvolení, nemajú možnosť vystúpiť k ožobračovaniu celého Slovenska,“ zdôraznil Šipoš.

Šimečka pripomenul že koalícia priniesla konsolidačný balík neskoro. Ukončenie diskusie je podľa neho porušenie základných princípov parlamentu. Poslanec verí, že po schválení parlamentom tento konsolidačný balík vráti na dopracovanie prezident Peter Pellegrini.

