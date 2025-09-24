Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas

BRATISLAVA - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok nepodporil pri hlasovaní koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD). Novinárom vysvetlil, že nesúhlasí, aby sa konsolidácia preniesla na občanov, firmy, podnikateľov aj samosprávy. Zo 79 prítomných poslancov balík podporilo 78, Ferenčák nehlasoval. Šéf poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci si myslí, že Ferenčák už stratil dôveru celého klubu. Situáciu budú riešiť, bude sa s ním rozprávať aj predseda strany Matúš Šutaj Eštok.
Ferenčák vyhlásil, že pri hlasovaní sa majú poslanci rozhodovať podľa svojho svedomia a vedomia. Pri konsolidácii poukázal na záťaž peňaženiek občanov, firiem aj samospráv. „Keďže neboli naplnené základné parametre - presunutie najväčšej alebo väčšej časti výdavkov na štát - tak som povedal, že nebudem hlasovať, a tým vyjadrujem svoj postoj k tejto konsolidácii ako taký,“ ozrejmil.
Pozícia poslanca podľa neho nie je ohrozená
Poslanec nevidí dôvod na to, aby bola jeho pozícia v Hlase-SD po tomto hlasovaní ohrozená. Tvrdí, že podporuje programové vyhlásenie vlády a má sociálnodemokratické postoje. „Nevidím dôvod, prečo vyjadrením názoru, keď konsolidácia má byť presunutá práve na tých, ktorí sú zraniteľní, by mala byť nejaká pozícia ohrozená,“ doplnil. Myslí si, že ak s niečím nesúhlasí, tak ho nikto nemôže prinútiť.
Diskusia s Ferenčákom ešte prebehne
„Ideme to riešiť. Budeme sa s ním rozprávať, bude sa s ním rozprávať aj predseda strany, uvidíme, ako sa dohodneme,“ povedal k Ferenčákovmu postoju Puci. Avizoval, že o situácii dá vedieť do konca týždňa. „Po tom všetkom už stratil dôveru podľa mňa celého klubu,“ odpovedal novinárom na otázku, či má Ferenčák jeho dôveru.
archívne video
Konsolidačný balík podľa Puciho nevyhovuje nikomu, no jeho potrebu odôvodnil zdedením verejných financií v zlom stave. „Snažíme sa, aby sa výdavky verejnej správy skonsolidovali,“ skonštatoval. Šetrenie na strane vlády očakáva v polovici októbra, keď by mohol prísť do pléna návrh rozpočtu na ďalší rok. „Uvidíme, s čím príde ešte minister v rámci rozpočtu, lebo to je druhá časť konsolidácie a potom uvidíme, čo všetko nám donesie ten budúci rok,“ dodal.
So skrátením rozpravy ku konsolidačnému balíčku počítal podľa Puciho každý vrátane opozície. Pripomenul, že skrátenie diskusie umožňuje rokovací poriadok NR SR. „Ich vystúpenia sa viac-menej opakovali od začiatku, od skráteného čítania sa opakovalo stále to isté dokola, čiže myslím si, že keď chcel niekto z opozičných poslancov povedať to svoje, mal dosť času na to, aby to povedal,“ skonštatoval šéf klubu Hlasu-SD. Parlament schválil konsolidačný balík v stredu večer po tom, čo ukončil predčasne rozpravu v druhom čítaní a následne sa skrátila rozprava aj v treťom čítaní.