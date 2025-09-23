Na trhu sa objavil nebezpečný cumeľ: Predajňa ho sťahuje z pultov! V hre je bezpečnosť a zdravie detí

BRATISLAVA – Na trhu je nebezpečný detský cumeľ. Sieť drogérií DM informuje, že z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa bol z predaja stiahnutý výrobok dodávateľa CURADEN Slovakia s.r.o
Konkrétne by si mali dať zákazníci pozor na CURAPROX baby GROW WITH LOVE cumeľ, 1 ks. Problémové sú šarže 006, 007, 008, 009, 010, 011. Číslo šarže nájdete na pravej prednej strane cumlíka.
Ako uvádza spoločnosť, na základe testov bola potvrdená prítomnosť zvýšeného obsahu BPA (bisfenol A). S ohľadom na bezpečnosť a zdravie detí výrobca preto odporúča prestať s používaním týchto cumlíkov.
„Prosíme vás, aby ste predmetný výrobok nepoužívali a priniesli ho do ktorejkoľvek dm predajne, kde vám naši zamestnanci poskytnú ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení,“ uviedli.
„Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa v mene dodávateľa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie. V prípade akýchkoľvek otázok je možné volať každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hod. na bezplatnú dm zákaznícku linku na číslo 0800 111 881,“ dodali.