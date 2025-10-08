Obľúbený obchod stiahol z predaja TRI výrobky: Ak ich máte doma, nepoužívajte ich!

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Sieť obľúbených obchodov Pepco okamžite sťahuje z predaja tri detské produkty s motívom Labková patrola. Dôvodom je nadmerná migrácia olova z keramického materiálu, čo predstavuje zdravotné riziko pre deti.
Pepco na svojom webe informoval, že v rámci starostlivosti o bezpečnosť zákazníkov sťahuje z predaja tri produkty:
- PLU 620733 keramický hrnček s licenciou Labková patrola KIDS 230 ml
- PLU 620734 keramická miska s licenciou Labková patrola KIDS 540 ml
- PLU 620736 keramický tanier s licenciou Labková patrola KIDS 19 cm
(Zdroj: Pepco)
"Výrobky nespĺňajú požiadavky smernice Rady 84/500/EHS o keramických materiáloch určených na styk s potravinami z dôvodu nadmernej migrácie olova," uviedla spoločnosť dôvod stiahnutia produktov z predaja. Zákazníkov žiada, aby zakúpené produkty vrátili do najbližšej predajne Pepco. "Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku," deklaruje na záver Pepco.