Obľúbený obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok! NEKONZUMUJTE ho, môže byť plný baktérií

BRATISLAVA - Obľúbená sieť drogérií dm sťahuje z predaja problémovú šaržu tofu. Môže obsahovať množstvo baktérie Bacillus cereus spôsobujúcej zvracanie a hnačku. Spoločnosť zakázníkov vyzýva, aby potravinu nekonzumovali a vrátili ju na predajni.
Dm drogédia oznámila, že z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa sťahuje z predaja potravinu "dmBio Tofu Natur, 200 g", s minimálnou dobou trvanlivosti 05. 07. 2026, šaržou 97112 a GTIN: 4067796251999. Dôvodom je, že pri výrobe uvedenej šarže výrobku nedošlo k dostatočnému zahriatiu. "Preto nemožno vylúčiť, že dôjde k nežiaducemu mikrobiologickému rastu baktérie Bacillus cereus. Konzumácia potravín kontaminovaných baktériou Bacillus cereus môže spôsobiť zvracanie a/alebo hnačku," približuje spoločnosť a dodáva, že ostatné produkty dmBio nie sú postihnuté.
Výrobok s uvedeným dátumom spotreby a šaržou odporúčajú nekonzumovať a žiadajú zákazníkov, aby výrobok vrátili neotvorený alebo už otvorený do predajní dm, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení.
"Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie," konštatuje spoločnosť. Na záver dodáva, že v prípade akýchkoľvek dodatočných otázok je možné dm drogériu kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na bezplatnej dm zákazníckej linke na čísle 0800 111 881 každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h.