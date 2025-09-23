Nový konflikt v SaS: V hlavných úlohách Cigániková aj Hamran, boj o budúcu podobu kandidátky!

BRATISLAVA - V radoch opozičnej Slobody a Solidarity je opäť horúco. Odkedy stranu vedie Branislav Gröhling, spustili sa názorové protichody, ktoré na seba zrejme skôr či neskôr museli naraziť. Pochodeň kritiky v rukách dlhšie drží Jana Bittó Cigániková, ktorá Gröhlingovi nevie odpustiť, ako sa zachoval k čestnému predsedovi SaSkárov Richardovi Sulíkovi. Svoje tu však zohráva aj policajný exprezident Štefan Hamran.
Bol to totiž Hamran, ktorý si už od začiatku verejnej spolupráce s "Gröhlingovou SaSkou" vytýčil jedinú požiadavku - že sa Richard Sulíik nevráti. Nateraz to vyzerá tak, že sa pod Gröhlingovým vedením Sulík do kandidátnej listiny nevráti, no ako čestný predseda si zrejme bude myslieť niečo iné. Sám totiž nevyvrátil, že by to v najbližších voľbách skúsil ešte raz.
Kolíková a Holečková boli asi na tábore s Matovičom, tvrdí Cigániková
Práve v Hamranovom videní sveta vidí rozpor poslankyňa Jana Bittó Cigániková, ktorá sa ako jediná a posledná stavia do pozície obhajcu Sulíka. Hamran sa pritom len pomerne nedávno stal asistentom poslankyne Martiny Bajo Holečkovej. "Včera som sa od Márie Kolíkovej dozvedela, že vraj Sulík povalil vládu a preto sa ho bolo treba zbaviť. To isté prednedávnom hovorila aj Martina Bajo Holečková. Ktovie, možno len boli kolegyne na letnom tábore s Igorom Matovičom a odtiaľ sa vrátili s týmto presvedčením," neodpustila si poznámku v statuse Cigániková.
Exprezident polície Hamran má nový FLEK! Robí asistenta poslankyni Bajo Holečkovej
Divoký Hamran na Facebooku
Pomerne "kontroverzne" a odviazane tiež pôsobia statusy, ktoré v poslednej dobe na sociálnej sieti Facebook publikuje bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Ten oficiálne podporil SaS na tlačovej konferencii ešte v marci 2025, no odvtedy sa k strane definitívne nepridal. Jeho budúcnosť v jej radoch závisí už dlhodobo od toho, či sa čestný predseda Richard Sulík objaví na budúcej kandidátke, o čom Gröhling nechce ani počuť.
Hamranovi však kritika jeho osoby očividne prekáža až do tej miery, že pokojne označil dlhoročného, skúseného a známeho komentátora za "novú hviezdu dezinfoscény".
Hamranove statusy však obsahujú aj iné prvky personálnej angažovanosti a vyjadruje sa aj v hádankách. Naposledy sa nechal počuť, že vraj "nie je rytierom z rádu Jedi".
Spolupráca pod podmienkou?
Je to práve Cigániková, ktorá pre Hospodárske noviny povedala, že v strane má po novom "diktovať podmienky" práve Hamran. Práve on má stáť za akýmsi odstavením Sulíka z budúcej kandidátky. Cigániková priamo viní Hamrana, ktorý je asistentom Holečkovej. "To bola asi jeho podmienka spolupráce so SaSkou, že sa zbaví Sulíka a mňa. Neviem prečo," reagovala Cigániková.
HN pritom uviedlo, že Hamran "vstúpil do strany v marci tohto roka", no Hamran doteraz nič také nepotvrdil a oficiálne funguje len ako posila liberálov.
Ostatní členovia strany to však tak nevidia. "Neviem, z čoho pani poslankyňa čerpá. No jej vylúčenie nehrozí, Hamran nemá na takéto veci vôbec dosah, nikto s ním o niečom takom nekomunikuje, ani to nie je na stole," povedala Mária Kolíková na adresu Cigánikovej.
Cigániková už skôr hovorila, že v strane prevláda nálada, akoby ju chceli zo strany vyštvať. Sama sa však nevyjadrila, či ju budú chcieť vystrnadiť, no podľa jej názoru jej odchod stran neuškodí.