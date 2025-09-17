Exprezident polície Hamran má nový FLEK! Robí asistenta poslankyni Bajo Holečkovej

BRATISLAVA - Zdá sa, že bývalý policajný prezident, ktorý sa už dobrého polroka pohybuje v kruhoch strany Sloboda a Solidarita má aj nový džob. Jeho prácou bude asistovať poslankyni Martine Bajo Holečkovej, ktorá si ho vybrala za posilu. Nechýba ani štedrá mesačná odmena!
archívne video
Čísla hovoria samé za seba
O tom, že Hamran bude novým poslaneckým asistentom Bajo Holečkovej sa verejnosť dozvedela na základe webovej stránky Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa Hamran objavil vedľa Jána Michaela Koritka. Kým ten však dostáva len symbolické jednoeurové ohodnotenie, Hamran si prilepší o oveľa viac.
Z verejných čísel vyplýva, že Hamranova mesačná odmena za asistovanie poslankyni Bajo Holečkovej dosiahne 4 114 eur, čo rozhodne nie je málo.
Najskôr polícia, potom politika
Hamran má toho za poslednú dekádu skutočne veľa za sebou. Kým vo svojom profesionálnom policajnom živote bol najskôr v rokoch 2011 – 2021 vedúcou osobnosťou Útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, známeho ako Lynx Commando, neskôr ho do donieslo až do výšin v podobe pozície samotného prezidenta policajného zboru. So zmenou vlády v roku 2023 sa však zmenilo aj jeho profesné zaradenie a dal sa na politické chodníčky. Najskôr kandidoval v eurovoľbách za stranu Demokrati a neskôr sa začal hlásiť k spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita, kam ešte oficiálne stále nevstúpil.
Hamran sa vraj viac zapojí
"Myslím si, že je to úplne normálne, každý z nás má asistentov. Toto umožní pánu Hamranovi ešte užšie spolupracovať s našim klubom a zapájať sa do diania," odpovedal medzitým poslanec Juraj Krúpa na otázky novinárov na brífingu v parlamente.
"So Štefanom Hamranom nás spájajú rovnaké hodnoty. Obom nám ide o to, aby podvodníci nerozkrádali verejné peniaze a aby spravodlivosť platila pre všetkých bez rozdielu. Ani jeden z nás nad Slovenskom nezlomil palicu. Preto som pred nejakým časom oslovila Štefana Hamrana, aby sme začali užšie spolupracovať. Veľmi sa teším z toho, že od dnešného dňa sa aj oficiálne stal mojím poradcom," zareagovala na otázky verejnosti Martina Bajo Holečková.
Chcú v tandeme vyraziť do regiónov
Tá je podľa vlastných slov presvedčená o tom, že v dnešnej dobe mali byť inšpiráciou práve ľudia ako Hamran, alebo policajti okolo Jána Čurillu, ktorí sa "nezľakli mafiánov, ale vyšetrovali všetkých darebákov bez ohľadu na to, koho poznali". "Preto okrem odbornej spolupráce spolu Štefanom vyrazíme aj za vami a do konca roka sa uvidíme napríklad v Košiciach, Bratislave, Trenčíne, Leviciach či v Komárne," prisľúbila.