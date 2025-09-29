Hlina a Holečková sú vo vytržení: Kontroverzná vila pri Nitre a nové zistenia, v roku 2023 sa tam neubytoval NIKTO!

NITRIANSKE HRNČIAROVCE/BRATISLAVA - Začiatkom týždňa sa mal ku kontroverznému penziónu pri Nitre vyjadriť minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD). Keďže sa tak nestalo, poslanci z opozície zvolali tlačovku a na nej prezentovali šokujúce zistenie.
VIDEO Tlačová konferencia Martiny Bajo Holečkovej a Alojza Hlinu:
Dvojica v podobe Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina z klubu Sloboda a Solidarita upozornili na vážne prešľapy a v rukách už majú dokonca dôkazy, ktorými intenzívne mávajú. Podľa strany ide o šokujúce informácie v kauze Vidieckeho domu Malanta, ktorý je podľa ich výkladu "ukážkovým príkladom zneužívania eurofondov a prepojení na oligarchov blízkych Smeru".
Čakali na Takáča - nedočkali sa
"Minister pôdohospodárstva Richard Takáč mal dnes na tlačovej besede oznámiť, že PPA začína vymáhať peniaze od Vidieckeho domu Malanta. Ale neurobil tak," posťažovala sa Bajo Holečková.
Tá má podľa vlastných slov už aj dôkaz o tom, že Malanta nie je žiadny penzión. "Ide o obyčajný podvod. Podľa podmienok mala Malanta aspoň päť rokov fungovať ako ubytovacie zariadenie. No minimálne v roku 2023 sa tam neubytoval ani jediný človek," bije na poplach Bajo Holečková.
Za štyri roky si podľa jej slov zaplatili daň z ubytovania vo výške 177 eur. To je obsadenosť približne na úrovni 2,3 percent. "Ukážte mi jediný penzión na Slovensku, ktorý je na tri mesiace dopredu vypredaný. Garantujem vám, že taký nenájdete. Toto celé je len veľký podvod. A nie je to len náhoda," dodala.
Dotáciu vo výške 550-tisíc eur mala na objekt schváliť len deň pred voľbami v roku 2016 sekcia vtedajšieho ministra agrorezortu Ľubomíra Jahnátka. "To nie sú náhody, to je systém. Preto všetky tieto zistenia posuniem aj Európskej prokuratúre," vyhlásila Bajo Holečková a slovo si prevzdal Hlina.
Hrnčiarovce sa nesmú stať súčasťou podvodu, apeluje Hlina
Pokračoval poslanec Hlina s tým, že je vraj mimoriadne dôležité, aby sa zamestnanci obce nenechali zatiahnuť do podvodu. "Ak dnes starosta Nitrianskych Hrnčiaroviec tvrdí, že Malanta od roku 2021 platila daň z ubytovania, musia na to existovať dôkazy. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce muselo byť podaných 48 hlásení o dani z ubytovania – písomne alebo elektronicky," pripomenul závažný detail Hlina.
"Kde sú tie papiere, kto to zaúčtoval? Neexistuje, aby to celé zmizlo. Preto vyzývam zamestnancov obce – nenechajte sa vtiahnuť do ich sveta podvodov a rozkrádania. Ak tam žiadne hlásenia neexistujú, je to len ďalší dôkaz, že Malanta je obyčajná fikcia a symbol toho, ako sa u nás roky kradlo. Ľudia nie sú hlupáci, pýtame sa a budeme sa pýtať ďalej," uzavrel.