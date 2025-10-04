Bajo Holečková odišla od poslaneckých lavíc a vyhrnula si rukávy: Pri takejto BRIGÁDE ste ju ešte nevideli!

KOZÁROVCE - Na politickej scéne ju poznáme ako jednu z čerstvejších tvárí SaS, no počas prvých októbrových dní odložila poslanecké povinnosti a obliekla si gumáky. Martina Bajo Holečková sa pridala k rodine na tradičnej oberačke hrozna, ktorá sa u nich dedí už celé generácie.
archívne video
"Tento rok bol pre vinárov a vinohradníkov prialo počasie, takže tohtoročná úroda fakt veľmi úspešný a mali sme to možnosť zažiť aj my pri našej tradičnej každoročnej rodinnej oberačke," prezradila poslankyňa.
Hoci sa oberalo v blate, nálada vraj nechýbala. "Tento rok sa síce oberalo v blate, ale aspoň nám svietilo slnko a hriala nás aj príjemná rodinná atmosféra," dodala s úsmevom.
Rodinné vinice patria medzi tie najmenšie, no pre Bajo Holečkovú majú o to väčší význam. "Začal ich budovať ešte môj dedko. Po ňom prebral štafetu môj otec, ktorý už je dôchodku a starostlivosti o vinice venuje veľa voľného času, niekedy sa nám zdá že už až moc," smeje sa.
Úrodu si pochvaľuje
A že sa tento rok naozaj oplatilo pracovať, dokazuje aj rekordná úroda. "Tento rok to naozaj stálo za to a nepamätám si, že by sme niekedy mali väčšiu úrodu. Podobne sú na tom aj tí, ktorí majú najväčšie vinohrady na Slovensku, takže tento rok môže byť pre vinárov úspešný."
Ako sama priznáva, počas detstva oberačky veľmi neobľubovala. "Keď som bola malá, tak som oberačky nemala moc rada," hovorí otvorene. Dnes však vidí ich hodnotu inak – ako tradíciu, ktorá spája rodinu. "Som rada, že naša rodinná tradícia nezomrela s mojim dedkom, ale pokračuje v nej otec. Možno raz bude aj môj muž, ktorý si k tomu pomaly tiež nachádza cestu," dodáva s úsmevom.
Nie veľmi príjemná spomienka z detstva
K oberačke sa viažu aj veselé spomienky. "Spomínam si, že raz sme ako deti so sestrou vypili toľko muštu, že nás brucho bolelo ešte tri dni," prezradila pobavene.
Politika, poslanecké lavice či tlačové konferencie tak aspoň na chvíľu išli bokom. Pre Martinu Bajo Holečkovú má oberačka omnoho väčšiu hodnotu – je pripomienkou rodinných koreňov a chvíľ, ktoré sa nezopakujú. A možno aj dôkazom, že aj poslanci sa občas radi vrátia k práci obyčajných ľudí – hoci len na víkend vo vinohrade.