Kto toto dokáže urobiť? Ročný psík žil v otrasných podmienkach a ranený: Zábery, z ktorých trhá srdce

BRATISLAVA – Bez pravidelnej stravy, jedla a s viditeľnými zraneniami. Policajti riešia prípad týrania približne ročného psa, ktorého našli v byte v hroznom stave.
„Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat,“ uviedla polícia. Prípad sa týka držania a chovu psa v obecnom byte v obci Dolný Oháj v novozámockom okrese. Zvieraťu nebola poskytovaná pravidelná strava, pitná voda ani potrebná veterinárna starostlivosť.
„Dňa 8. septembra 2025 vykonali enviropolicajti spolu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nové Zámky obhliadku bytu, počas ktorej bol majiteľke odobratý približne ročný kríženec,“ ozrejmila polícia.
„Z dôvodu zanedbanej starostlivosti mal pes na tele viditeľné zranenia, najmä v oblasti hlavy, pravdepodobne spôsobené častým a dlhodobým používaním náhubku. Páchateľ svojím konaním porušil viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a psovi spôsobil dlhodobé poškodenie zdravia,“ dodali.