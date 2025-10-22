VEĽKÝ zásah enviropolície na východe Slovenska! Na nelegálnom vrakovisku má byť až 2-tisíc áut

(Zdroj: Topky)
KOŠICE - Na východe Slovenska prebieha masívna akcia environmentálnej polície zameraná na nelegálne vrakovisko. Vo veci je už začaté aj trestné stíhanie.
Príslušníci environmentálnej polície uskutočňujú na východnom Slovensku rozsiahly zásah, ktorý predstavuje doteraz najväčšiu akciu svojho druhu v krajine. Informujú o tom tvnoviny.sk. Operácia prebieha v Košiciach a má ísť o nelegálne vrakovisko.
Podľa informácií, ktoré zverejnila televízia Markíza, má ísť o rozsiahle nelegálne skladovanie starých a nepojazdných automobilov. Odhaduje sa, že na danom mieste sa môže nachádzať až dvetisíc nepojаzdných vozidiel. Vo veci je už začaté aj trestné stíhanie.
Správu budeme aktualizovať.