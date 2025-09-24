Veterinárni inšpektori odhalili nelegálne kšefty so šteniatkami v Púchove

BRATISLAVA/PÚCHOV - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Púchov odhalili priekupníkov psov z obce v Púchovskom okrese. Psy predávali na parkoviskách a verejných priestranstvách. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Priekupníkov chytili pri čine
Priekupníkov podľa nej chytili inšpektori RVPS Púchov priamo pri čine. Fiktívnym záujmom o inzerované šteniatko si dohodli kúpu šteniatka v podvečerných hodinách na parkovisku pri nákupnom centre. Muž doniesol na rukách malé šteniatko - sučku malého plemena na dohodnuté miesto.
Priekupník so svojou družkou sa nakoniec priznali inšpektorom, že vykupovali psov z inzertných portálov. Išlo najmä o šteniatka malých, lukratívnych plemien, ktoré kúpili za lacné peniaze bez preukazov o pôvode, čipované na pôvodného majiteľa alebo aj vôbec nečipované, nevakcinované, často po veľmi skorom odstave od matky, s neznámou minulosťou a zdravotným stavom. Psy obratom predávali opäť na inzertných portáloch za niekoľkonásobné ceny.
Veterinári budú sledovať podozrivé inzeráty
„V rámci celého Slovenska budú regionálne veterinárne a potravinové správy a úradní veterinárni lekári podľa možností sledovať podozrivé inzeráty, konanie takýchto ľudí nebudeme tolerovať,“ doplnil hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.