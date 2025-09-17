Masívna policajná operácia v Brazílii: Odhalili rozsiahlu sieť nelegálneho obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami

RIO DE JANEIRO - Brazílska polícia v utorok zadržala 45 osôb a zachránila 700 exotických zvierat počas doteraz najväčšej operácie proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi. Medzi zachránenými zvieratami boli tukany, papagáje ara, suchozemské korytnačky, opice či pytón. Previezli ich do centrálneho zariadenia, kde im bola poskytnutá odborná starostlivosť. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Do operácie v rámci viacerých brazílskych zväzových štátov vrátane štátu Rio de Janeiro sa zapojilo viac ako 1000 policajtov. Podľa polície išlo o „najväčší zásah v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, zbraňami a muníciou v histórii krajiny“. Zásahu predchádzalo ročné vyšetrovanie najaktívnejšej siete obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami v krajine. Vysoko štruktúrovaná skupina pôsobí v Brazílii desaťročia a niektorí jej členovia sú zodpovední za masový lov voľne žijúcich zvierat, zatiaľ čo iní ich prepravujú do miest na predaj.
Podľa policajta Felipeho Curiho skupina obchodovala tiež so zbraňami a muníciou, ktoré boli používané na rôznu ďalšiu trestnú činnosť. Vyšetrovatelia identifikovali aj niektorých kupcov zvierat, ktorí podľa nich podporujú „celý zločinecký reťazec“.
Obchod so zvieratami každoročne zabije milióny tvorov
Obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami je v Brazílii veľkým problémom. Podľa brazílskej mimovládnej organizácie RENCTAS (Národná sieť na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi) je každý rok približne 38 miliónov zvierat odvedených zo svojho prirodzeného prostredia. Deväťdesiat percent z nich zomrie skôr, ako sa dostane ku konečnému spotrebiteľovi, vysvetľuje AFP.
„Obchodovanie so zvieratami nie je len kruté – je to rozsudok smrti. Mnohé zvieratá zomierajú ešte skôr, ako sa dostanú na trh, čo svedčí o absolútnej brutalite tohto obchodu,“ uviedol štátny tajomník pre životné prostredie a udržateľnosť Bernardo Rossi.