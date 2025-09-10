AKTUÁLNE Meteorológovia očakávajú výdatné zrážky už v najbližších hodinách!

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva od najbližších hodín výdatné zrážky na území Slovenska. Dôvodom je tlaková níž, ktorá sa bude z jadranskej oblasti cez územie Slovenska a Moravy presúvať nad Poľsko po zvlnenom studenom fronte. Meteorológovia o tom informovali na sociálnej sieti.
„Zrážky budú vypadávať prevažne v teplej časti frontu v silnom južnom až juhovýchodnom prúdení. To tak v interakcii s pohoriami prinesie aj silné orografické vplyvy na zrážky. Na náveterných svahoch a v hrebeňových polohách (aj tesne pod nimi), očakávame výrazné navýšenie zrážkových úhrnov,“ uviedli. Doplnili, že v týchto oblastiach lokálne spadne viac ako 50, ojedinele aj vyše 70 milimetrov. Naopak, v záveterných polohách bude podľa meteorológov zrážok podstatne menej, väčšinou päť- až desaťkrát menej ako na návetrí.