Smeruje k nám studený front: Hrozia početné BÚRKY, aj intenzívne! MAPA, ako majú postupovať územím

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, TASR/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/dpa, Windy)
BRATISLAVA - Pred nami je teplotne príjemné letné počasie. Už oddnes však treba opäť rátať s búrkami, ktoré sa majú na západe Slovenska vyskytnúť už večer a od zajtra postupovať cez celé územie Slovenska. Výstrahu pred búrkami vydali na utorok aj meteorológovia zo Slovenského meteorologického ústavu (SHMÚ).

"Po prednej strane rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže nad severozápadnou Európou a priľahlým Atlantikom k nám od juhu až juhozápadu prúdi teplý vzduch. Zároveň postupuje od západu do našej oblasti studený front spojený so spomenutou tlakovou nížou," informuje SHMÚ. Toto dianie bude opäť vytvárať priestor na tvorbu búrok.

V utorok bude po peknom pondelku pokračovať príjemné letné počasie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia, na Orave bude ojedinele chladnejšie. Počas dňa bude jasno až polojasno, postupne v západnej polovici územia treba očakávať pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo búrky. Prvé búrky, sprevádzané dažďom, by sa mohli vyskytnúť okolo 18.00 h na západe Slovenska a postupovať by mali na Záhorie. Meteorológovia predpokladajú úhrn zrážok pri búrkach ojedinele okolo 15 mm.

Predpokladané búrky v utorok o 18.00 h
Predpokladané búrky v utorok o 18.00 h  (Zdroj: Windy)
Predpokladané búrky v utorok o 22.00 h
Predpokladané búrky v utorok o 22.00 h  (Zdroj: Windy)

V stredu bude od západu postupovať cez našu oblasť studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad severovýchodným Atlantikom. Mierne sa ochladí, teploty však stále vystúpia na príjemných 24 až 29 stupňov Celzia, v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na Horehroní a miestami aj na Spiši na 19 až 24 stupňov Celzia. Na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele, treba očakávať prehánky alebo dážď. SHMÚ vydala výstrahu pred búrkami, ktoré môžu byť v tento deň intenzívne. Výstraha prvého stupňa platí pre takmer celé územie Slovenska od 00.00 h do 15.00 h. Fúkať má vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, pri búrkach prechodne zosilnie.

Smeruje k nám studený
 (Zdroj: SHMÚ)

Búrky by sa na našom území mali vyskytnúť už v skorých ranných hodinách v západnej časti Slovenska a postupne by mali počas dňa prechádzať cez celé územie smerom na východ Slovenska. Rozplynúť by sa mali až vo večerných hodinách.

Predpokladaný utorkový postup búrok cez územie Slovenska:

Predpokladané búrky v stredu o 04.00 h
Predpokladané búrky v stredu o 04.00 h  (Zdroj: Windy)
Predpokladané búrky v stredu o 06.00 h
Predpokladané búrky v stredu o 06.00 h  (Zdroj: Windy)
Predpokladané búrky v stredu o 09.00 h
Predpokladané búrky v stredu o 09.00 h  (Zdroj: Windy)
Predpokladané búrky v stredu o 12.00 h
Predpokladané búrky v stredu o 12.00 h  (Zdroj: Windy)
Predpokladané búrky v stredu o 16.00 h
Predpokladané búrky v stredu o 16.00 h  (Zdroj: Windy)

Búrky by mali na Slovensku vyskytnúť aj v stredu, no zasiahnuť by mali len východnú časť krajiny. Aj počas ďalších dní sa teplota bude pohybovať od 21 do 29 stupňov Celzia, takže naďalej bude prevládať teplotne letné počasie. Búrky však hrozia každý deň až do konca týždňa. Podľa dostupných predpovedí by sa však mali zdržať len krátke obdobie a zasiahnuť by mali len určitú časť Slovenska. 

