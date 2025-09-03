Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Aj Čínu potrápilo počasie: Zažila najhorúcejšie leto v doterajšej histórii meraní

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PEKING - Čína tento rok zažila najhorúcejšie leto v doterajšej histórii meraní, uviedol Čínsky meteorologický úrad (CMA). Píše agentúra AFP.

„Od júna do augusta tohto roku zažili veľké časti Číny intenzívne horúčavy. Priemerná teplota v krajine dosiahla 22,31 °C – najhorúcejšie leto v histórii meraní,“ uviedol CMA v pondelok večer v príspevku na sociálnych sieťach.

Čínske úrady v júli varovali vo veľkých oblastiach na východe krajiny pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s teplom. Teploty v hlavnom meste Peking v júni vystúpili na takmer 40 °C. Začiatkom tohto týždňa oznámili rekordné priemerné letné teploty aj oficiálne meteorologické inštitúcie v Japonsku, Južnej Kórei a Spojenom kráľovstve.CMA uviedol, že niektoré časti Číny v polovici týždňa očakávajú krátku úľavu od sparných horúčav, v mestách vrátane Šanghaja sa do konca týždňa očakávajú denné maximá nad 35 °C.

Emisie skleníkových plynov

Podľa vedcov sú hnacou silou klimatických zmien, ktoré spôsobujú dlhšie, častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, emisie skleníkových plynov spôsobené ľuďmi. Čína je najväčším svetovým producentom skleníkového plynu oxid uhličitý, hoci sa zaviazala, že do konca tohto desaťročia dosiahne vrchol svojich emisií a do roku 2060 ich zníži na nulu. Krajina sa v posledných rokoch stala aj svetovým lídrom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, keďže sa snaží odkloniť svoju masívnu ekonomiku od vysoko znečisťujúcej spotreby uhlia.

Viac o téme: LetoPočasieČína


