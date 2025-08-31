Jasná vízia meteorológov aj na druhý víkendový deň: Krajinu opantal dážď a zamračené počasie, nové výstrahy!

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch severného a stredného Slovenska treba v nedeľu počítať s intenzívnym dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Zároveň hydrologické výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha druhého stupňa sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja. Tiež okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Predbežne platí do 15.00 h. Meteorológovia v týchto oblastiach očakávajú výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 20 až 40 milimetrov. „Vzhľadom na nasýtenosť pôdy tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil SHMÚ.
Hydrologické výstrahy prvého stupňa platia v okresoch Žilina - sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Žilina - Rajčanka, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Prievidza, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina a Lučenec. Aj tieto výstrahy trvajú predbežne do 15.00 h. Pre zvyšné okresy Banskobystrického a Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Rovnako v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves.