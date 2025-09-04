Praktiky ako z 30. rokov v centre hlavného mesta: Židovský obchod posprejovali vandali, hrozný ODKAZ!

PRAHA - Príchod nového tisícročia znamenal pre mnohých veľa. Parciálne sa myslelo aj na to, aby sa zabudlo na zastaralý a antisemitský pohľad na svet. Mnohí v tom čase videli prekážky vo viere, jazyku alebo farbe pleti. Toto ľudské správanie neodišlo, práve naopak. Zdá sa, že praktiky z tridsiatych rokov sa vracajú aj v centre hlavného mesta Českej republiky. Na židovskom obchode sa totiž objavili šokujúce nápisy, ktoré otriasli majiteľmi obchodu.
Na mimoriadne znepokojivý jav upozornil na sociálnej sieti samotný Jewish eshop. "Dnes ráno v 5:34," napísal stručne administrátor stránky obchodu, ktorý len bez ďalších slov, neveriac tomu, čo sa deje, pozeral na výklad vlastného obchodu. Pri otváraní prevádzky ho totiž vítal nápis "Holokaust 2025". Je to zrejme odkaz na praktiky, ktoré sa voči tejto skupine ľudí páchali za čias Nacistického Nemecka v 30. rokoch v Európe.
Páchateľ si zobral sprej a sombrero
Bezpečnostné kamery dokonca zachytili aj páchateľa, ktorý sa pred odhalením pomerne nepodarene a ťarbavo maskoval veľkým sombrerom. Viackrát mu totiž vidieť tvár a verejnosť spolu s políciou po ňom teraz pátra. Na obchode sa objavil aj ďalší nápis - "Fašisti". Polícia je na nohách, pretože za pomerne krátky čas išlo už o tretí takýto prípad, čo vyvoláva znepokojujúce praktiky z takmer spred storočia.
Miestna polícia sa vyjadrila v tom zmysle, že ak bude páchateľ dolapený, hrozí mu až päť rokov odňatia slobody. Išlo by pravdepodobne o trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Znepokojený rabín a mrazivo povedomý sled udalostí spred storočia
Incident sa stal bleskovo virálnym, pričom znepokojenie nad celým prípadom vyjadril aj rabín David Maxa. "Začína to nenávistnými odkazmi, potom rozbité výlohy kameňmi a nakonec deportácie a masové vraždy," vyriekol obavu Maxa.