Je povinnosťou pripomínať si obete holokaustu i zlyhania z minulosti, odkazuje Blanár

BRATISLAVA - Holokaust je jednou z najtemnejších kapitol dejín a je našou spoločnou povinnosťou pripomínať si jeho obete i zlyhania z minulosti. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul význam vzdelávania a historickej pamäte v boji proti nepravdivým teóriám a polarizácii spoločnosti. „Musíme byť obozretní voči akýmkoľvek prejavom, ktoré spochybňujú základné práva a slobody. Fašistické tendencie, uplatňovanie kolektívnej viny, šírenie nenávisti či odmietanie odlišných názorov nesmú mať v našej spoločnosti miesto,” uviedol minister. „Práve preto je veľmi dôležité, aby sme si neustále pripomínali hodnoty mieru, rovnosti a ľudskej dôstojnosti, ktoré máme zakotvené v ústave,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že silný protifašistický odkaz, ktorý vzišiel zo slovenských dejín aj vďaka Slovenskému národnému povstaniu, musí ostať i v súčasnosti jedným z pilierov Slovenskej republiky. „Len tak dokážeme zabrániť opakovaniu tragédií, akou bol napríklad holokaust,“ upozornil Blanár.
Slovenská republika si od roku 2001 pripomína 9. september ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Rezort diplomacie doplnil, že Slovensko si zároveň pripomína 20. výročie svojho vstupu do Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA). „Aktívnym členstvom v tejto medzinárodnej organizácii sa Slovensko usiluje o skvalitnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a pripomínania holokaustu a rómskej genocídy a v oblasti predchádzania antisemitizmu,“ dodalo ministerstvo.