Pobúrenie vo Francúzsku: Pamätník holokaustu v Lyone zneuctili nápisom

LYON - Pamätník holokaustu vo francúzskom meste Lyon bol poškodený nápisom „Free Gaza“, uviedli v sobotu miestni predstavitelia pre tlačovú agentúru AFP. Incident podľa nej znovu poukázal na obavy z nárastu antisemitských činov vo Francúzsku.
Podľa fotografie, ktorú predstavitelia mesta poskytli AFP, nápis niekto ostrým predmetom vyryl do čierneho mramoru na doske pamätníka. „Vandalizmus na Pamätníku holokaustu v Lyone je neprijateľným činom. Odsudzujem ho a vyjadrujem plnú solidaritu so združeniami pamäti, preživšími a ich potomkami,“ uviedol vo vyhlásení starosta mesta Gregory Doucet. „Páchatelia budú hľadaní a stíhaní. Lyon sa rozhodne stavia proti nenávisti, antisemitizmu a rasizmu,“ doplnil. Pamätník v centre Lyonu odhalili v januári 2025 pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
„Skutočnosť, že tento nápis bol vyrytý na pamätníku holokaustu, jasne predstavuje antisemitský čin,“ povedal pre AFP predstaviteľ radnice s tým, že samospráva nápis rýchlo odstránila. Francúzska židovská komunita, jedna z najväčších na svete, uvádza, že počet antisemitských činov výrazne vzrástol po útoku militantov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Za prvých šesť mesiacov roka 2025 zaznamenali vo Francúzsku 646 antisemitských činov, čo je o 27 percent menej než v prvej polovici roka 2024, no o 112 percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023, vyplýva z údajov francúzskeho ministerstva vnútra.