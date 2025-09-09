Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Predseda parlamentu Richard Raši vyzýva na bdelosť voči rasizmu v Deň obetí holokaustu

BRATISLAVA - Holokaust a iné formy rasového násilia a neznášanlivosti ukazujú, ako spoločnosť nemá fungovať. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na pietnej spomienke pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu, ktorá sa uskutočnila pri Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave.

„Celá spoločnosť a v prvom rade jej politickí predstavitelia sú povinní dbať na to, aby sme nikdy nezabudli, aby sme už nikdy nedopustili podobný stav pomätenia mysle,“ povedal Raši.Holokaust označil za jedno z najtemnejších období v dejinách. Deň obetí holokaustu a rasového násilia sa podľa šéfa parlamentu stal mementom a spomienkou na rany, ktoré zostávajú hlboko v ľuďoch a spoločnosti. Tvrdí, že rany tiež pripomínajú, kam môže zájsť ľudská nenávisť a ideologická zaslepenosť.

„Ak nechceme, aby sa takéto udalosti kedykoľvek opakovali, musíme rozhodne pochopiť našu minulosť a musíme aj vnímať príčiny neľudského zaobchádzania. Musíme im povedať zásadné nie,“ zdôraznil Raši. Je podľa neho potrebné identifikovať tenkú čiaru medzi slobodou a neslobodou, pretože jej predvojom sú všetky formy diskriminácie, rasizmu a intolerancie. Želá si, aby si dnes ľudia odniesli nielen spomienku na obete holokaustu, ale aj silné odhodlanie byť zodpovednými za to, aký svet chcú a v akom chcú žiť.

„Staňme sa odhodlanými na budovanie mostov porozumenia tam, kde iní stavajú hrádze a nebojme sa postaviť za tých, ktorí sú utláčaní. Ukážme sebe, ale aj Európe a svetu, že Slovensko je spoločenstvo, ktoré si váži ľudskosť,“ vyzval Raši.Na pietnej spomienke vystúpil s prejavom aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda. Poukázal na to, že Židia nemôžu ticho znášať stav, keď dochádza k skratkovitému zmýšľaniu, pre ktoré je slovenská židovská komunita terčom nevraživých prejavov, osočovania, vyhrážok a zastrašovania. „Stojíme tu ako živé svedectvo prežitia, ako hlas, ktorý odmieta mlčať, ako komunita, ktorá napriek histórii plnej bolesti neodišla, nezanikla a nestratila nádej,“ podotkol Duda. Židovská komunita podľa neho túži po Slovensku, v ktorom Žid nebude nástrojom vyvolávania strachu, nenávisti či predmetom konšpirácií, ale priateľom, susedom či partnerom. Taktiež, kde synagóga nebude objektom stráženým políciou, ale miestom bezstarostných stretnutí.

Slovenská republika si pripomína 9. september ako pamätný deň - Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vláda vojnovej SR prijala 9. septembra 1941 Židovský kódex, ktorý ustanovil osobitný právny režim pre občanov židovského pôvodu a vyznania a zásadne obmedzil ich občianske, náboženské, spoločenské a základné ľudské práva na území vtedajšieho Slovenska. Nariadenie bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej, ekonomickej a občianskej degradácii Židov, ktorá vyústila do ich deportácií do nacistických koncentračných táborov.

