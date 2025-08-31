Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!

NITRA/BRATISLAVA - Po tom, ako sa stala bizarná nehoda v Nitre pod Zoborom, mnohí zbystrili zrak. Vybúraný športový Dodge Challenger SRT Hellcat v žltej farbe bol už pri prvom pohľade ako päsť na oko, no ešte väčším prekvapením bolo zistenie komu patrí. Nehodu mal totiž samotný riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Ten po nehode bezprostredne tvrdil, že príčinu nehody ešte nepozná a že veci sa "udiali veľmi rýchlo". Novinári sa však zamerali na 706-koňového tátoša, s ktorým, ako sa ukázalo, sú ďalšie problémy.
Na zistenia prišiel krátko po nehode denník SME. Gašpar sa k autu aj priznal, no zrejme to bolo momentom zlomu, kedy sa odborná verejnosť začala vozidlu venovať bližšie.
Všetko sa stalo v sobotu 30. augusta, kedy sa v Nitre pod Zoborom zrazili dve vozidlá. Jedno z nich bolo práve ono športové. Šoféroval ho práve Pavol Gašpar - šéf SIS. Polícia teraz mieru zavinenia vyšetruje.
Zrážka pod Zoborom a ľahko zranená maloletá
Obaja vodiči prešli dychovou skúškou s negatívnym výsledkom. Odniesla si to však jedna z dopravných značiek, ktorú rútiaci sa Dodge zdemoloval. Poškodeniu sa nevyhol ani stĺp verejného osvetlenia. Citlivým momentom bol aj fakt, že sa pri nehode ľahko zranilo len štrnásťročné dievča. To sedelo vo vozidle, s ktorým sa Gašpar zrazil. Žltý športiek Dodge Challenger SRT má dychberúci výkon - až 706 koní, pričom zrýchlenie z nuly na sto kilometrov za hodinu má za menej ako štyri sekundy.
Gašpar sa neskôr k nehode vyjadroval aj na sociálnej sieti formou statusu, kde sa priznal aj k tomu, že auto vlastní. "Auto, ktoré som šoféroval, som si kúpil pred viac ako piatimi rokmi za peniaze, ktoré som si zarobil. Stálo menej ako napríklad nová Škoda Superb," priznal.
Podľa SME Gašpar kúpu vozidla pred verejnosťou tajil a majú na to hneď niekoľko dôkazov. Auto totiž chýba v majetkovom priznaní šéfa SIS, ktoré musia vysokí funkcionári pravidelne odovzdávať.
Nečakané problémy s majetkovým priznaním a STK
Ide o ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Pavol Gašpar už podal dve majetkové priznania, odkedy je vo funkcii. Ani v jednom (2022 a 2023) sa ale auto neobjavuje. Z vyjadrení Gašpara ale vyplýva, že si ho mal kúpiť už v roku 2020. Žltý Dodge má navyše len dočasné povolenie na jazdenie. Novinári potom vozidlo, aj na základe evidenčného čísla vozidla, ktoré na jednej z fotografii bolo, preverili.
Auto len 5. augusta 2025 absolvovalo prehliadku technickej kontroly (STK). Na vozidle boli zistené problémy a aj keď mu nebola zakázaná prevádzka, závažná chyba spôsobila, že auto mohlo jazdiť len dočasne, kým sa problém nevyrieši. Od takej kontroly má majiteľ vozidla 60 dní na to, aby problém vyriešil a absolvoval novú prehliadku. Tá by teda bola najneskôr 4. októbra 2025. Dočasná spôsobilosť na jazdu hovorí aj o tom, že auto môže mať poruchu, ktorá má vplyv na bezpečnosť jazdy, no neohrozuje prevádzku vozidla v premávke.
Ide o auto, ktoré sa v rámci ročníka 2017 cenovkou pohybuje na hranici 35 až 50-tisíc eur.
Konflikt so šéfom PS po nehode
Gašpar sa okrem iného v statuse príznačne vyjadroval na adresu lídra progresívcov Michala Šimečku a jeho partnerky. Tému ešte skôr otvoril jeho otec s Richardom Glückom.
Opozičné Progresívne Slovensko si už medzitým na nedeľu 31. augusta naplánovalo tlačovú konferenciu s témou výzvy na odstúpenie Pavla Gašpara z funkcie šéfa SIS.