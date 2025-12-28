MIMORIADNY ONLINE Rusko nepoľavilo ani počas sviatkov: Ukrajina hlási nočné dronové útoky

KYJEV - Rusko v noci na nedeľu pokračovalo v útokoch na Ukrajinu, necelý deň po rozsiahlom útoku na Kyjev. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že ruské sily vyslali 48 dronov, z toho 30 zneškodnila. Charkovská polícia hlási troch zranených. Informuje o tom správa stanice Sky News a príspevku ukrajinskej protivzdušnej obrany na platforme Telegram. Situáciu sledujeme online
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
10:44 V blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sa začali opravy elektrických vedení, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Opravy začali po tom, čo MAAE sprostredkovala dočasnú prestávku v bojových operáciách v oblasti elektrárne. Informuje o tom príspevok MAAE na X.
10:40 Protivdzušná obrana uviedla, že bolo hlásených 18 zásahov dronmi na deviatich miestach. V meste Charkov vypukli v dôsledku úderov požiare, pričom podľa tamojšej polície sú zranené tri osoby. Polícia podľa svojich slov dokumentuje „následky vojnových zločinov“ Ruska. Rusko podniklo útoky dronmi aj v Odeskej oblasti, odkiaľ podľa britskej stanice dosiaľ nehlásili žiadne obete.
06:13 Kanada poskytne Ukrajine ekonomickú pomoc vo výške 2,5 miliardy kanadských dolárov, oznámil premiér Mark Carney.
06:12 Ukrajinská armáda označila tvrdenia Ruska o obsadení dvoch miest na východe Ukrajiny za nepravdivé. V príspevku na sieti Facebook v sobotu večer uznala, že situácia v Myrnohrade v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti je zložitá, no Rusom sa ich vraj nedarí ovládnuť. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili.
06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonoval v sobotu s európskymi spojencami, ktorí znova prisľúbili podporu jeho krajine v úsilí o mier. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
06:10 Stretnutie oboch prezidentov je znakom významného pokroku v rozhovoroch. Trump predtým uviedol, že sa so Zelenským stretne, iba ak bude mať pocit, že dohoda je blízko. Zelenskyj povedal, že Trumpov plán bol schválený z "90 percent", no nechcel oznámiť, či sa na stretnutí bude podpisovať dohoda.
Dnešná prezidentská schôdzka nadväzuje na víkendové rokovania na Floride medzi Trumpovými poradcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a hlavnými vyjednávačmi z Ruska i Ukrajiny. Je to posledná z dlhej série stretnutí za posledné dva mesiace. Hlavným sporným bodom je okrem iného požiadavka Ruska, aby v rámci akejkoľvek dohody kontrolovalo celý Donbas.