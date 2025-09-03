Ďalšia nehoda! Čelne sa zrazili autá pri Prejte: Vážne sa zranila 39-ročná žena

TRENČÍN - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v utorok (2. 9.) podvečer pri dopravnej nehode za obcou Prejta v Ilavskom okrese. Zrazili sa tam dva osobné automobily. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.
„Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel utrpeli zranenia dve osoby. Pilot záchranárskeho vrtuľníka pristál priamo na ceste v blízkosti miesta nehody. Leteckí záchranári si od pozemných zložiek prevzali do starostlivosti 39-ročnú ženu, ktorá pri náraze utrpela vážne poranenia viacerých častí tela. Lekárka leteckej záchrannej služby jej na mieste poskytla neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ informujú leteckí záchranári. Po stabilizovaní zdravotného stavu ženu preložili na palubu vrtuľníka a následne letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.