Veľká zmena pre tisíce motoristov: Na STK už nemusíte chodiť tak často, ale pozor na výnimky!

BRATISLAVA – Menej papierovačiek, menej stresu aj ušetrené peniaze. Od januára 2026 sa slovenským motorkárom, ale aj majiteľom trojkoliek a štvorkoliek predlžuje interval povinnej technickej kontroly (STK) z dvoch na štyri roky. Zmena, o ktorej mnohí vodiči ani netušia, prináša výhody, no nie pre každého.
Slovensko uvoľnilo pravidlá pre technické kontroly motoriek, trojkoliek a štvorkoliek. Kým doteraz museli ich majitelia po prvej kontrole po štyroch rokoch chodiť na STK každé dva roky, po novom sa interval predlžuje na každé štyri roky. Týka sa to všetkých kategórií motocyklov – od malých skútrov až po silné cestné stroje. Celkovo zmena zasiahne približne 160-tisíc motoristov.
Zatiaľ čo Európska komisia navrhuje častejšie kontroly s cieľom zvýšiť bezpečnosť, Slovensko sa vydalo opačným smerom. Podľa odborníkov totiž motocykle vykazujú minimum závažných technických chýb a majú aj podstatne nižší ročný nájazd kilometrov než osobné autá.
Podobný systém majú aj Česko a Maďarsko, kde motorky chodia na STK raz za štyri roky. Naopak v Rakúsku a Poľsku platí systém 3-2-1 – teda prvá kontrola po troch rokoch, druhá po dvoch a potom každoročne.
Pozor, nie pre každého!
Zmena neplatí spätne. Ak ste boli so svojou motorkou na STK ešte pred 1. júlom 2024, napríklad v júni, ďalšia vás čaká po dvoch rokoch – teda v roku 2026. Až potom začne plynúť nový štvoročný cyklus.
Okrem toho štvorkolky, ktoré sa často využívajú celoročne na prácu (napríklad v lesoch), budú pod drobnohľadom aj naďalej – ich technický stav býva náročnejší na kontrolu. Predĺženie intervalu však prináša aj isté riziká. Dlhšia prestávka medzi povinnými kontrolami znamená, že poruchy sa môžu odhaliť neskôr. Odborníci preto odporúčajú nezanedbávať bežnú údržbu – výmenu spotrebného materiálu, brzdovej kvapaliny či pneumatík.