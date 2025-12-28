Dáda prvé Vianoce bez Aničky nezvládla: Kolaps, nemocnica a... Slová Felixa!

PRAHA – Nezvládla to! Dáda Patrasová skončila deň pred Vianocami na pohotovosti.
Prepustili ju 24. decembra do domácej starostlivosti, ale ich plány navštíviť hrob zosnulej Aničky tak stroskotali – musela sa konať bez Dády. „Nemôžeme jej to dávať za zlé, nie je to pre ňu ľahké. Prišla potom neskôr,“ povedal Blesku Felix. „Je veľmi statočná,“ dodal hudobník.
Slováčková má hrob na Vinohradskom cintoríne. Pietne miesto vzniklo pol roka po jej smrti. „Chodíme tam skoro denne, má to tam krásne. Všetky krásy sveta by som vymenila za jej život,“ napísala neskôr Dáda, ktorá sa zotavuje zo zdravotného kolapsu. Anna Slováčková sa dožila iba 29 rokov, jej smrť zasiahla celé Česko aj Slovensko. „Bolo to ťažké. A stále je to ťažké. Pre mňa to bolo asi ešte o to ťažší, že som sa dosť uzavrela do seba,“ povedala nedávno Patrasová v relácii 13. komnata.