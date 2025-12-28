Obrovská radosť Gordona Ramsayho: Jeho krásna dcéra sa VYDALA… Áno povedala slávnemu športovcovi!

ANGLICKO - Holly Ramsay povedala „áno“ olympijskému plavcovi Adamovi Peatymu. Dcéra známeho šéfkuchára Gordona Ramsayho sa vydala v historickom kostole Bath Abbey, kde sa zišli desiatky známych hostí zo sveta šoubiznisu.
Dcéra známeho šéfkuchára Gordona Ramsayho, modelka a influencerka Holly Ramsay, sa vydala za olympijského šampióna v plávaní Adama Peatyho, informuje BBC. Ich svadba sa konala v ikonickom kostole Bath Abbey a prilákala množstvo známych tvárí zo sveta šoubiznisu aj športu. Nevesta dorazila na sobotný obrad v sprievode svojho otca Gordona Ramsayho. Mala na sebe elegantné biele šaty doplnené hodvábnym plášťom a dlhou vlečkou s jemnými čipkovanými detailmi.
Medzi svadobnými hosťami nechýbali členovia rodiny Beckhamovcov, podnikateľka a televízna osobnosť Sara Davies či známy šéfkuchár Marcus Wareing, ktorý v minulosti spolupracoval s Gordonom Ramsaym. Lady Beckham zaujala tmavomodrozelenými šatami z vlastnej kolekcie. Družičkami boli Hollyine sestry Tilly a Megan, ako aj Adamova sestra Bethany. Na mieste bola prítomná aj nevestina mama Tana Ramsay.
Gordon Ramsay sa k významnému dňu vyjadril aj na sociálnych sieťach: „Som nesmierne šťastný, že môžem odviesť túto krásnu nevestu k oltáru a získať úžasného zaťa.“ Pár sa zoznámil vďaka Hollyinej sestre Tilly počas účinkovania v tanečnej súťaži Let's Dance v roku 2021. Odvtedy ich vzťah postupne dozrieval až sa zasnúbili v septembri 2024. „Vydávam sa za svojho najlepšieho priateľa. Naozaj nedokážem slovami opísať, ako sa teraz cítim,“ napísala vtedy.
