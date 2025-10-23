Diváci išli pri televízoroch do popuku: Glück so svojím riešením kriminality napodobnil legendárneho Jána Slotu

BRATISLAVA - Rastúci počet krádeži neveští nič dobré o súčasných opatreniach z trestnoprávneho hľadiska na Slovensku, no ani o ekonomike. Na druhú stranu, práve tieto situácie dokážu niekedy priviesť človeka na kreatívne riešenia a predviedol to aj poslanec Smeru-SSD Richard Glück. S jeho riešením sa však spája kontroverzia.
Práve Glück sa chcel v živom vysielaní na verejnoprávnej STVR popýšiť vlastnou myšlienkou toho, ako zamedziť krádežiam v obchodoch. Tie sú podľa viacerých vedúcich prevádzok na vzostupe práve po schválení novely trestného zákona.
Zlodeji by mali podľa poslanca vykonávať verejnoprospešné práce v špeciálnych bundách
Glück pokračoval v diskusii na tému verejnoprospešných prác ako formy odpracovania si skutku. "Ja som za to, aby keď som kradol v obchode, aby som bol v bunde ... nejakej, ktorá má napísané vzadu 'Kradol som', aby bol umiestnený v blízkosti miesta svojho trvalého pobytu, kde je všeobecne známou osobou, aby tam musel vykonávať verejnoprospešnú činnosť, môže takisto pomáhať obchodu, ktorému spôsobil škodu a verte mi, že by si to rozmyslel," vyjadril pomerne kontroverzný nápad Glück, ktorý diskutujúcim prišiel dokonca aj vtipný.
Spustila sa hotová lavína pobavených divákov, ktorým dokonca Glück pripomenul známu vetu exšéfa SNS Jána Slotu z relácie SITO. V nej Slota hovoril, že by bolo vhodné trestať prostitútky "nakladačkou pelendrekom" a dodal, že by išlo o "jednoduché a veľmi efektívne riešenie".
Iní zas navrhli, či by si podobné bundy nemali obliekať aj poslanci parlamentu, alebo či by nemali byť vyrobené z kávových šupiek.
Slotovo "elegantné" riešenie situácie s prostitútkami si môžete pozrieť na čase videa 2:00:
Aj KDHáci sa "blysli"
Paradoxné na celej situácii v diskusnej relácii SITO spred niekoľkých desaťročí je to, že téma sa týkala aj vtedajšieho predsedu KDH Pavla Hrušovského, ktorý navrhoval vysporiadať sa so "sexuálnym zotročovaním žien" zverejnením celej identity páchateľa, na čo len predseda SNS "promptne" zareagoval a moderátor sa Hrušovského spýtal, či to "myslí vážne".
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%