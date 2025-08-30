Nehoda Gašpara pod Zoborom a nový konflikt: Šimečka si podal SUPERAUTO šéfa tajných, ten mu nezostal nič dlžný!

Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

NITRA/BRATISLAVA - Neprešlo ani poldňa od dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara a už sa spustila obrovská vlna otázok a politických prestreliek. Jedným z tých, kto nevedel uveriť vlastným očiam bol aj šéf Progresívneho Slovensko Michal Šimečka. Najviac ho odrovnalo vraj to, na akom aute sa šéf tajných po meste preváža a pýta sa aj ďalšie veci. Riaditeľ SIS mu však nezostal nič dlžný a vrátil mu to aj s úrokmi.

Len pár hodín po medializácii dopravnej nehody sa predseda opozičnej strany v statuse pýtal hneď niekoľko vecí, pričom mierne upravený vizuál samotného auta si dal do statusu tiež.

Šéf tajných na netajnom aute?

"Všade v civilizovanom svete patrí k tajným službám zdržanlivosť, nenápadnosť a profesionalita. Iba u nás šéf tajných, povolaním syn, s vytetovaným otcom na ruke, musí jazdiť na vyzývavom superaute," udrel si Šimečka do Gašpara pre jeho športový voz.

 

"Už skôr nevedel vysvetliť pôvod svojho majetku, luxusnú vilu, ďalší rodinný dom, byt aj chalupu. Aj na toto auto si asi našetril vďaka zdieľanej rodinnej licencii MS Word, na ktorej s otcom písali návrh na moje odvolanie z postu podpredsedu parlamentu," zaspomínal si Šimečka na časy, keď ho zosadili z postu podpredsedu parlamentu.

O dve hodiny sa k sociálnym sieťam už dostal aj šéf tajných Gašpar, ktorý Šimečkov status nenechal len tak bez povšimnutia. Nehodu formálne potvrdil a aj to, že bol jej priamym účastníkom.

"Dnes ráno som bol účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nikto neutrpel vážnejšie zranenia. Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne," stroho popísal Gašpar a vzápätí prešiel do protiútoku.

 

"Čo sa týka vyjadrenia pána Šimečku, ktorý má potrebu komentovať dopravné nehody, by som chcel uviesť nasledovné: Auto, ktoré som šoféroval, som si kúpil pred viac ako piatimi rokmi za peniaze, ktoré som si zarobil. Stálo menej ako napríklad nová Škoda Superb," spresnil mladší Gašpar, pričom neodolal spomenúť aj prípad, ktorý len pred pár dňami na sociálnej sieti spomenul jeho otec.

Po Gašparovom štipľavom VIDEU Šimečkovi pretiekol pohár trpezlivosti: Toto je už ÚCHYLNÉ, rozohnil sa šéf PS!

Po Gašparovom štipľavom VIDEU Šimečkovi pretiekol pohár trpezlivosti: Toto je už ÚCHYLNÉ, rozohnil sa šéf PS!

Ja som sa na auto netriasol na pódiu za štátne peniaze, tvrdo zareagoval Gašpar

Ide o zistenia strany Smer-SSD o tom, že Šimečkova partnerka mala podľa ich výkladu využívať peniaze aj z českého štátneho rozpočtu tým, že cez vlastnú neziskovú organizáciu usporadúvala rôzne kultúrne podujatia. "Zarobiť znamená chodiť do práce, za ktorú dostanete peniaze. Nie triasť sa na pódiu za štátne dotácie. Mier, a pekný zvyšok víkendu," napísal v tomto kontexte mladý Gašpar k nehode.

