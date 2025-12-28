DESAŤROČIA kráčali po histórii! Bratia si urobili chodník z 190 miliónov rokov starých dinosaurích stôp!

ČÍNA – Dvaja bratia celé desaťročia netušili, že pri každom kroku doslova kráčajú po histórii. Kamenné platne, ktoré používali ako obyčajné nášľapné kamene, sú v skutočnosti pokryté stovkami dinosaurích stôp starých približne 190 miliónov rokov. Objav šokoval nielen ich, ale aj vedcov.
Bratia Dingovci si kamenné platne všimli ešte v roku 1998. Na prvý pohľad im pripomínali zvláštne „kuracie pazúry“, no nepripisovali im žiadny význam a jednoducho ich uložili ako chodník pri dome v dedine Wuli v čínskej provincii S’-čchuan. Práve tento región je pritom známy ako „domov čínskych dinosaurov“.
Zlom nastal v roku 2017, keď dcéra jedného z bratov zverejnila fotografie kameňov na internete. Ostré pazúrovité ryhy a zaoblené odtlačky okamžite zaujali odborníkov. Po detailnom preskúmaní vedci potvrdili neuveriteľnú pravdu – na platniach sa nachádza približne 400 dinosaurích stôp.
Ako informoval portál What’s The Jam, väčšina stôp patrí dinosaurom rodu Grallator a Eubrontes. Išlo o dvojnohé druhy, ktoré sa pohybovali podobne ako dnešné vtáky a po zemi „behali“ rýchlosťou približne 6 až 9 kilometrov za hodinu. Vedci navyše identifikovali aj vzácne stopy po ťahaní chvosta.
Jeden z najfascinujúcejších paleontologických objavov
Podľa docenta Sing Li-du z Čínskej univerzity geovied mohli tieto stopy vzniknúť v momentoch, keď sa dinosaury spomalili, zastavili, sledovali okolie alebo prejavovali agresívne správanie. Zaujímavosťou je, že na mieste, kde boli kamene kedysi vykopané, dnes stojí múzeum. Oblasť Wuli sa môže pochváliť približne 200 nálezmi dinosaurov a stavovcov, vrátane vzácnych pterosaurov či zachovanej dinosaurej kože. To, čo bolo pre miestnych len obyčajným chodníkom, sa tak po rokoch ukázalo ako jeden z najfascinujúcejších paleontologických objavov posledných rokov. Stačilo sa len pozrieť pod nohy.