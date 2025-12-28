Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

Mikulec ostro kritizuje ministra vnútra: Eštok je v úplne inej realite než občania, bezpečnosť ľudí klesá

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) žije v úplne inej realite ako občania Slovenska. Vysmieva sa im štatistikami, v ktorých tvrdí, že je všetko v poriadku. Kriminalita sa pritom zvyšuje a bezpečnosť ľudí klesá. V reakcii na ministrom prezentované štatistiky o personálnom stave polície to vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).

„Hovorí o tom, ako zastabilizoval Policajný zbor, a ja sa pýtam: Prečo potom policajti spolu s odborármi demonštrovali s čiernymi stužkami pred Národnou radou SR, čo sa historicky nikdy predtým nestalo? Tvrdí, ako sa mu podarilo zlepšiť ich podmienky, a ja sa pýtam, prečo sú nespokojní hasiči, ktorí upozorňujú na to, že okrem dvoch rozpadávajúcich sa áut nedostali absolútne nič?“ spytoval sa Mikulec.

V zlom stave sú podľa neho aj horskí záchranári či iné zložky. „Matúš Šutaj Eštok predviedol nejaké štatistiky a teóriu, čím si robí z ľudí srandu,“ uviedol bývalý šéf rezortu vnútra. Ako dodal, de facto občanom hovorí, že sú iba „zle nastavení“. „To, že hovoríte, že sa vám podarilo prijať do zboru viac policajtov, je síce chvályhodné, no v konečnom dôsledku uvidíme, či to pomôže nahradiť tých nezmyselných žandárov, ktorých vám podsunul minister Robert Kaliňák,“ uviedol Mikulec s tým, že ľudia vidia, čo sa deje v Policajnom zbore a na ministerstve vnútra.

