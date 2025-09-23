Na šéfa SIS Gašpara sa to valí: Po nehode so športiakom vyplávala na povrch jeho diplomovka, je to plagiát!

BRATISLAVA - Mnohí študenti vysokých škôl dobre vedia, aká zásadná úloha je napísať bakalársku či diplomovú prácu. Dlhé bádanie po zdrojoch a prebdené noci sú toho dôkazom už desaťročia. O to viac ich zrejme rozhorčí, keď si najvyšší predstavitelia štátu prácu uľahčujú. Najnovším plagiátorom diplomovej práce má byť samotný šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar.
So zisteniami prišiel denník SME. Ten vykonal analýzu odovzdanej práce, ktorá je verejne dostupná v archíve Paneurópskej vysokej školy, kde Gašpar študoval právo. Diplomovú prácu odovzdal a štúdium tak ukončil v roku 2011. Témou jeho práce boli "Trestnoprávne aspekty postihu korupcie".
Ako sa však ukazuje, state v tejto práci sú od slova do slova prebraté z inej práce. Práca má podľa denníka skôr teoretický charakter. Vlastný výskum jej teda chýba. Často ide pritom o základný prvok diplomovej práce. Bližší pohľad do práce preukázal, že výtvor odovzdaný Gašparom je z jednej tretiny prebratý z iných zdrojov. Má ísť dokonca len o štyri zdroje, ktoré autor v práci dokonca ani neuvádza.
Gašpar sa už k celému prípadu vyjadril aj na sociálnej sieti.
Problematické pasáže
Na začiatku práce autor doslovne prebral definíciu korupcie zo štúdie Pavla Augustína z roku 2008. Ide aj o poznámky pod čiarou, no zdrojovanie nie je uvedené. Problematické sú aj ďalšie kapitoly o histórii a medzinárodných nástrojoch, ktoré boli napísané bez jediného zdroja.
Nasleduje asi 24 strán, kde sú len prepísané pasáže z knihy Jozefa Čentéša Boj proti korupcii v Slovenskej republike a Európskej únii a z komentovaného Trestného zákona od Ondreja Samaša. V tejto pasáži sa nenachádza ani jeden vlastný vklad. Záver práce je zas kapitola skopírovaná z článku Renáty Kravcovej z roku 2009 "Nesmrteľný fenomén ľudskej spoločnosti", rovnako bez zdroja.
Ku klamstvám sa vyjadrovať nebudem, reagoval odmeraný Gašpar
Pôvodný zdroj však denník nedokázal identifikovať, no analýzou dospeli k tomu, že je nepravdepodobné, aby išlo o vlastný vklad autora. Generický a teoretický text tomu napovedá. "Moja diplomová, ako aj bakalárska práca, sú v poriadku a prešli posúdením a mojou obhajobou pred komisiou," reagoval riaditeľ Slovenskej informačnej služby na otázky denníka s tým, že ku "klamstvám denníka" sa nebude vyjadrovať.