Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Na šéfa SIS Gašpara sa to valí: Po nehode so športiakom vyplávala na povrch jeho diplomovka, je to plagiát!

Pavol Gašpar sa mal dopustiť plagiátorstva. Zobraziť galériu (2)
Pavol Gašpar sa mal dopustiť plagiátorstva. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Mnohí študenti vysokých škôl dobre vedia, aká zásadná úloha je napísať bakalársku či diplomovú prácu. Dlhé bádanie po zdrojoch a prebdené noci sú toho dôkazom už desaťročia. O to viac ich zrejme rozhorčí, keď si najvyšší predstavitelia štátu prácu uľahčujú. Najnovším plagiátorom diplomovej práce má byť samotný šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar.

archívne video

Podľa opozičnej strany SaS musí byť Pavol Gašpar odvolaný (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

So zisteniami prišiel denník SME. Ten vykonal analýzu odovzdanej práce, ktorá je verejne dostupná v archíve Paneurópskej vysokej školy, kde Gašpar študoval právo. Diplomovú prácu odovzdal a štúdium tak ukončil v roku 2011. Témou jeho práce boli "Trestnoprávne aspekty postihu korupcie".

Ako sa však ukazuje, state v tejto práci sú od slova do slova prebraté z inej práce. Práca má podľa denníka skôr teoretický charakter. Vlastný výskum jej teda chýba. Často ide pritom o základný prvok diplomovej práce. Bližší pohľad do práce preukázal, že výtvor odovzdaný Gašparom je z jednej tretiny prebratý z iných zdrojov. Má ísť dokonca len o štyri zdroje, ktoré autor v práci dokonca ani neuvádza.

Gašpar sa už k celému prípadu vyjadril aj na sociálnej sieti.

 

Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby v komisii zloženej z odborníkov, ako aj osobitnými posudkami školiteľa a oponenta. Neklamte, radšej vráťte dotácie.

Posted by Pavol Gašpar on Monday, September 22, 2025

Problematické pasáže

Na začiatku práce autor doslovne prebral definíciu korupcie zo štúdie Pavla Augustína z roku 2008. Ide aj o poznámky pod čiarou, no zdrojovanie nie je uvedené. Problematické sú aj ďalšie kapitoly o histórii a medzinárodných nástrojoch, ktoré boli napísané bez jediného zdroja.

Nasleduje asi 24 strán, kde sú len prepísané pasáže z knihy Jozefa Čentéša Boj proti korupcii v Slovenskej republike a Európskej únii a z komentovaného Trestného zákona od Ondreja Samaša. V tejto pasáži sa nenachádza ani jeden vlastný vklad. Záver práce je zas kapitola skopírovaná z článku Renáty Kravcovej z roku 2009 "Nesmrteľný fenomén ľudskej spoločnosti", rovnako bez zdroja.

Ku klamstvám sa vyjadrovať nebudem, reagoval odmeraný Gašpar

Pôvodný zdroj však denník nedokázal identifikovať, no analýzou dospeli k tomu, že je nepravdepodobné, aby išlo o vlastný vklad autora. Generický a teoretický text tomu napovedá. "Moja diplomová, ako aj bakalárska práca, sú v poriadku a prešli posúdením a mojou obhajobou pred komisiou," reagoval riaditeľ Slovenskej informačnej služby na otázky denníka s tým, že ku "klamstvám denníka" sa nebude vyjadrovať.

Na šéfa SIS Gašpara
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Viac o téme: RiaditeľDiplomovkaDiplomová prácaPlagiátSISSlovenská informačná službaPlagiátorstvoPavol Gašpar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pavol Gašpar
Opozičná SaS chce v parlamente dosiahnuť odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara pre porušenie mlčanlivosti
Domáce
Polícia hľadá svedkov dopravnej
Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody: Účastníkom bol šéf SIS Gašpar
Domáce
FOTO Šéf SIS má po
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
Domáce
FOTO Nehoda Gašpara pod Zoborom
Nehoda Gašpara pod Zoborom a nový konflikt: Šimečka si podal SUPERAUTO šéfa tajných, ten mu nezostal nič dlžný!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Smer-SSD na témiu Reakcia na podozrenia z nezákonného postupu občianskych združení pri čerpaní dotácií a grantov z ústredných orgánov štátnej správy
Tlačová konferencia strany Smer-SSD na témiu Reakcia na podozrenia z nezákonného postupu občianskych združení pri čerpaní dotácií a grantov z ústredných orgánov štátnej správy
Správy
Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
Videorozhovory
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Rušia sa sviatky, pracuje
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí: Toto je cesta, ako z toho von
Dobre vedieť
Polícia preveruje bombovú hrozbu
AKTUÁLNE Bombová hrozba v nemocnici! Ľudí evakuujú, polícia zasahuje
Domáce
Pokračuje konanie o návrhu
Pokračuje konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia
Domáce
Za prísnych opatrení pokračuje rozhodovanie o prepustení Mikuláša Černáka z väzenia
Za prísnych opatrení pokračuje rozhodovanie o prepustení Mikuláša Černáka z väzenia
Regióny

Zahraničné

Radek Sikorski
Ostré varovanie Poľska Rusku: Ak vám spravíme TOTO, nechoďte plakať do OSN! Môžete si za to sami
Zahraničné
FOTO Adam Smith
USA a Čína sa v kľúčových otázkach navzájom nepočúvajú, uviedol vedúci delegácie
Zahraničné
FOTO Mike Waltz
USA a spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO: Vyhlásil to Mike Waltz
Zahraničné
Medzinárodný trestný súd
Burkina Faso, Mali a Niger vystupujú z Medzinárodného trestného súdu
Zahraničné

Prominenti

Michal Hudák a Marián
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
Domáci prominenti
Smutné priznanie legendy televíznych
Smutné priznanie legendy televíznych obrazoviek: RAKOVINA prostaty!
Zahraniční prominenti
Či je to jeho
Leonardo DiCaprio nikdy nevyzeral lepšie: SCHUDOL a... Teraz by zbalil ešte mladšiu!
Zahraniční prominenti
Ján Jackuliak
Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Domáce vzdelávanie bez pravidiel:
Domáce vzdelávanie bez pravidiel: Mama si s tým neláme hlavu! Jej 8-ročný syn sa naučí čítať a písať až v puberte
Zaujímavosti
FOTO Na talianskom ostrove archeológovia
Fascinujúci objav na Sardínii: Staroveké hrobky odhaľujú život pred viac než 5 000 rokmi! TU žili víly?
Zaujímavosti
Plánujete dieťa? Vyrazte na
Plánujete dieťa? Vyrazte na výlet do Poľska: Sieť hotelov ponúka hosťom odmenu za počatie potomka!
Zaujímavosti
Podľa novej štúdie káva
Podľa novej štúdie káva podporuje dlhší život, avšak iba ak ju pijete TAKTO
vysetrenie.sk

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?

Šport

Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Serie A
Reakcie na Dembélého triumf: Z pekla v Barcelone k Zlatej lopte, piskot na adresu Yamala
Reakcie na Dembélého triumf: Z pekla v Barcelone k Zlatej lopte, piskot na adresu Yamala
Ostatné
Hornerov koniec v Red Bulle je oficiálny: Z výšky odstupného sa vám zatočí hlava
Hornerov koniec v Red Bulle je oficiálny: Z výšky odstupného sa vám zatočí hlava
Formula 1

Auto-moto

Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Pre zamestnávateľov

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Veda a výskum
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Technológie
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Správy
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Filmy a seriály

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tamara Bujňáková sa stala múzou Petra Coppinga: slovenská topmodelka zažiarila vo svetovom editoriáli
Modeling
Tamara Bujňáková sa stala múzou Petra Coppinga: slovenská topmodelka zažiarila vo svetovom editoriáli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zmena pravidiel na poslednú
Domáce
Zmena pravidiel na poslednú chvíľu: Koalícia už má ZOZNAM sviatočných dní, kedy v obchodoch nakúpite!
Radek Sikorski
Zahraničné
Ostré varovanie Poľska Rusku: Ak vám spravíme TOTO, nechoďte plakať do OSN! Môžete si za to sami
Na šéfa SIS Gašpara
Domáce
Na šéfa SIS Gašpara sa to valí: Po nehode so športiakom vyplávala na povrch jeho diplomovka, je to plagiát!
Šimečkova matka vracia úder:
Domáce
Šimečkova matka vracia úder: Ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko! Podáva trestné oznámenie

Ďalšie zo Zoznamu