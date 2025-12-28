Obrovský SMÚTOK: Zomrela legendárna herečka Brigitte Bardot (†91)!

FRANCÚZSKO - Zomrela francúzska herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Mala 91 rokov. Uviedla to agentúra AFP s odkazom na Nadáciu Brigitte Bardotovej.
STRACH o ikonickú Brigitte Bardot (91): Je v NEMOCNICI... Operácia kvôli VÁŽNEJ CHOROBE!
V novembri sa herečka zotavovala po pobyte v nemocnici. S aktívnou hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. rokoch, v posledných desaťročiach sa venovala ochrane práv zvierat.
"Nadácia Brigitte Bardotovej oznamuje s obrovským smútkom úmrtie svojej zakladateľky a predsedníčky, pani Brigitte Bardotovej," stoja vo vyhláseniach, ktoré citujú francúzske médiá. Tá hovorí o úmrtí jednej z posledných legiend zlatej doby francúzskej kinematografie.
Bardotová začala svoju hereckú kariéru na začiatku 50. rokov a venovala sa jej vyše 20 rokov. Podľa agentúry AFP hrala v zhruba piatich desiatkach snímok, k najslávnejším patrí...a Boh stvoril ženu, ktorý režíroval jej vtedajší manžel Roger Vadim, či Pohŕdanie Jeana-Luka Godarda. V posledných rokoch sa takmer výlučne venovala ochrane práv zvierat a starostlivosti o ne.