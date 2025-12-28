Hviezda obľúbených vianočných filmov priznala: Manžel ma podviedol, syn sa pokúsil o samovraždu

PRAHA - Jana Preissová žije so svojim manželom Viktorom Preissom už viac ako 50 rokov. Ich vzťah musí mať veľmi pevné základy, lebo prešiel mnohými skúškami, ktoré musela ustáť hlavne Jana. Vydržala nevery, nemanželské dieťa aj depresie.
Jana Preissová ako školáčka chcela byť baletkou. Sen o profesionálnej tanečníčke jej síce prekazila choroba, ale práve filmová baletka Anna, mama neposedného Vaška v rodinných komédiách Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny priniesla Jane Preissovej nevídanú popularitu. Veď s filmami Marie Poledňákovej ju má spojenú takmer každý a nie sú Vianoce, aby sa filmy neobjavili na televíznych obrazovkách.
Rada si na ich nakrúcanie spomína aj samotná herečka: „Marie Poledňáková nám vtedy písala role priamo na telo a malý Tomáš Holý bol veľmi milý chlapec, išiel celkom mimo scenár, vyjadroval sa svojimi slovami a nakrúcaním sme sa vďaka nemu presmiali. Druhý film Jak dostat tatínka do polepšovny sa točil cez prázdniny, vtedy so mnou išiel manžel s deťmi. Naši chlapci boli tiež malí, mladší Honzík sotva trojmesačný, ešte som ho kojila a Viktor statočne zobral starostlivosť o nich na seba. Všetci sme vyrazili na Hrubou Skálu, kde sa točilo. Odklad nakrúcania nepripadal do úvahy, pretože Tomáš by nám vyrástol z role,“ uviedla Preissová pred časom pre Deník.
Hoci sa Jane v divadle či televízii darilo, v súkromí to bolo o čosi zložitejšie. S manželom Viktorom Preissom sa Jana zoznámila na schodoch DAMU a sú spolu dodnes. To však neznamená, že ich manželstvo nemalo trhliny. Viktor Preiss totiž v osemdesiatych rokoch svoju manželku podvádzal, dokonca sa mu narodila aj nemanželská dcéra. Spočiatku to chcel utajiť, nakoniec sa však rozhodol vyjsť s pravdou von. Pre Janu to bola rana, zrútil sa jej svet, ale nechcela rozbíjať rodinu a manželovi odpustila: „Predsa sa nemohol stratiť ten chlapec, ktorého so kedysi stretla na schodoch. A vo mne je stále to dievča. Stále je v nás láska a dúfam, že bude až do smrti,“ povedala pred rokmi. S odstupom času sú obaja radi, že sa nerozhodli pre rozvod či odluku.
Manželia majú spolu dvoch synov. Starší Martin je tiež herec, mladší Ján je programátor. Jana sa venuje štyrom vnúčatám, ktoré prišli ako náplasť na boľavú dušu. Po manželskej kríze ju totiž dostihli depresie, kvôli ktorým sa stiahla z verejnosti, televízie aj divadla. A vrásky na čele jej spôsobil aj starší syn Martin. Ten taktiež prepadol depresiám, ktoré liečil alkoholom a liekmi. Dostal sa až do štádia, že po hádke s manželkou sa dokonca pokúsil spáchať samovraždu. „Polícia na základe ohlásenia vyhlásila v nedeľu večer pátranie po pánovi Preissovi. Údajne sa behom domácej hádky zobral s nožom v ruke a so slovami, že sa ide zabiť, utiekol niekam do lesa,“ prezradil Blesku pred 11 rokmi informátor. Prispieť k depresiám mohla aj dopravná nehoda, ktorej sa dopustil pod vplyvom alkoholu. Nafúkal vtedy 1,5, promile. Následne sa liečil a dnes je snáď z najhoršieho vonku...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%