Týchto aplikácií sa okamžite zbavte! Môžete prísť o tisíce eur zo svojho bankového účtu

BRATISLAVA - Pri moderných technológiách nie je opatrnosti nikdy dosť, hlavne ak ide o staršie ročníky. Napriek tomu, že nám výdobytky techniky každým desaťročím uľahčujú každodenný život, je tu kopec nástrah. Na jedny z nich upozornila známa slovenská banka a mali by ste byť na pozore.
Na známych internetových obchodoch, či už na iOS alebo androidových zariadeniach, sa môžu vyskytovať hneď niekoľké nástrahy. Upozornila na nich Slovenská sporiteľňa a tvrdí, že podvodníci sa cez konkrétne aplikácie môžu dostať k vašim peniazom.
Stačí jedno povolenie a o peniaze môžete prísť behom sekundy
Ide o osobné údaje používateľa a prístup do jeho bankového účtu. "Identifikovali sme podvodné aplikácie, cez ktoré sa môžu podvodníci dostať k vašim osobným údajom či dokonca k vašim peniazom. Po stiahnutí vyžadujú rôzne oprávnenia. Ak ich potvrdíte, umožníte podvodníkom neobmedzený prístup k svojmu zariadeniu. Podvodníci takto môžu získať prístup aj do Georgea a zadávať platby," píšu na webe.
Ani podvodníci nie sú včerajší, a preto často svoje aplikácie nazývajú dôveryhodnými názvami, aby si používateľ myslel, že ide o reálnu aplikáciu, ktorú by nemal vymazať. "Môže ísť o aplikácie s názvom PDF AI: Add-on, Android Cleaner, Android Core OS, TestApk, PDF Reader," prezradila banka.
Ak ste už zariadenie "infikovali", musíte urobiť nasledujúce
Je veľmi veľká šanca, že jednu zo zmienených aplikácií už máte v mobile. Ak je to tak, musíte si najskôr zálohovať zo zariadenia všetky súkromné súbory ako PDF či DOC dokumenty a tiež súkromnú fotogalériu a pridružené záležitosti. Následne je potrebné obnoviť továrenské nastavenia zariadenia. Rozhodne neodporúčajú inštalovať si oficiálnu aplikáciu ktorejkoľvek banky pred týmto dôležitým krokom.
"Choďte do továrenských nastavení vášho telefónu a obnovte si ich. Až následne si opätovne stiahnite a nainštalujte aplikáciu George. Následne je nutné zmeniť si heslo do Georgea. Odporúčame aj do ostatných nebankových aplikácií, napríklad e-mail, sociálne siete a podobne," radí užívateľom banka.