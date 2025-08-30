Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Podľa Gašpara sa všetko udialo veľmi rýchlo, zranila sa aj maloletá osoba!

NITRA - Víkend pre šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara zrejme nezačal práve ideálne. Počas soboty ho totiž zastihla dopravná nehoda, ktorej bol priamym účastníkom. Jeho luxusný športiak ostal na okraji vozovky spolu so zdemolovanou značkou. Podobnú nehodu mal svojho času aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, kde ale išlo o semafor.
S informáciou prišiel portál noviny.sk televízie JOJ. Všetko sa malo odohrávať v Nitre, presnejšie v lokalite pod Zoborom. Ide prevažne o štvrť s luxusnými domami.
Aktualizované 14:46
Dopravnú nehodu okomentoval aj samotný šéf SIS, v statuse na sociálnej sieti. "Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania," napísal. Reagoval aj na otázky, odkiaľ si zarobil na luxusné auto. "Auto, ktoré som šoféroval, som si kúpil pred viac ako piatimi rokmi za peniaze, ktoré som si zarobil. Stálo menej ako napríklad nová Škoda Superb. Zarobiť znamená chodiť do práce, za ktorú dostanete peniaze. Nie triasť sa na pódiu za štátne dotácie. Mier, a pekný zvyšok víkendu," napísal syn Tibora Gašpara.
Aktualizované 14:43
K nehode sa vyjadril aj dlhoročný diplomat a exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Bol zároveň očitým svedkom situácie, ktorá nastala po nehode. Podľa vlastných slov sa na mieste vyskytol, keď si išiel zabehať. "Inak okrem otázky - kto zavinil dopravnú nehodu - lebo z pohľadu okoloidúceho to vyzeralo dosť jednoznačne - je zaujímavé viacero iných otázok. Minimálne - čo to je za spravodajskú službu, kde si riaditeľ šoféruje sám, po uliciach, takúto “k*ndolapku” (takto Káčer nazval výstredný športiak Gašpara, pozn. red.) a na koho je to auto registrované?" vyjadril sa expresívne Káčer v statuse.
Aktualizované 14:08
"Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Oboch účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny," uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici.
Aktualizované 13:21
"Neviem ešte, kto zapríčinil dopravnú nehodu. Bol to rýchly sled udalostí a za mňa je dôležité, že sa nikomu nič nestalo," povedal televízii samotný Gašpar. "Ja som chcel odbočiť, vyhodil som smerovku, dával som prednosť autu, ktoré išlo zo spodu. Som spomalil, nezastal som úplne, a jak auto prešlo, tak som hneď za tým autom, ktoré prešlo odbočil a v tom som vlastne náraz zboku... Ja som videl auto za sebou, ale ďaleko. Lenže to takou rýchlosťou sa vyrútil, že som nemal šancu akože nič urobiť," povedal ďalší účastník nehody.
Televízii sa Gašpar zveril, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, nateraz nie sú známe, no z fotografií je jasné, že si to odniesla jedna z dopravných značiek.
Šéf tajnej služby sa mal podľa všetkého na komunikácii zraziť s iným autom.