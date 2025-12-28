SNS upokojuje situáciu: Vláda podľa Michelka vydrží, predčasné voľby sú veľmi málo pravdepodobné

BRATISLAVA - Predčasné parlamentné voľby sa nedajú úplne vylúčiť, ale je to veľmi málo pravdepodobný scenár. Uviedol to v rozhovore predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. SNS podľa neho konštruktívne a vecne kritizuje niektoré návrhy i koaličných partnerov, no zdôrazňuje, že nepovalí túto vládu. Ani poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislí) podľa Michelka nebudú blokovať parlament. Huliak podľa neho určite nechce, aby táto vládna koalícia skončila.
„Vieme, aká je naša zodpovednosť. Je silná vôľa dokončiť celé volebné obdobie. Čo sa týka poslancov okolo Huliaka, viem si predstaviť, že nejaký zákon nepodporia, ale nepredpokladám, že by blokovali rokovanie parlamentu a robili nejaké obštrukcie,“ povedal Michelko s tým, že pokiaľ majú vecné výhrady, dá sa o tom rozprávať. „Myslím si, že Huliak si veľmi dobre rozmyslí, či by robil takú mieru obštrukcií, ktoré by ohrozili koalíciu. Myslím si, že jeho politická budúcnosť je veľmi neistá a určite nemá záujem, aby táto koalícia skončila,“ doplnil. Huliak chce podľa neho ešte prijať ďalšie zákony. „Keby chcel blokovať všetky zákony SNS, je to cesta do pekla a veľmi sa mu to vráti. Sme dostatočne vyspelí na to, aby sme vedeli vládnuť aj tak, že sa nemusíme mať úplne radi, ale racionalita vždy zvíťazí,“ zdôraznil šéf klubu SNS.
archívne video
Koaličné strany chcú podľa Michelka doručiť čo najviac výsledkov. „Ani zďaleka sme ešte nesplnili programové vyhlásenie vlády, takže určite bude vôľa pokračovať a ja nevidím také prekážky ani programové, ani ľudské, čo sa týka vzťahov lídrov, ktoré by ohrozili dokončenie nášho volebného obdobia,“ vyhlásil. SNS podľa jeho slov nepovalí túto vládu. „Hlboko si uvedomujeme svoju zodpovednosť, to znamená, že nebudeme automaticky súhlasiť so všetkým, ale pri vecných výhradách to vysvetlíme koaličným partnerom,“ uzavrel Michelko.